Le débat est ouvert sur l'arrêt des poursuites contre des entreprises corrompues qui collaboreraient pleinement avec le MPC. Photo: Shutterstock

Pour bien débuter cette nouvelle semaine, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un tour d'horizon des actus suisses qui vont compter. Alors que nous réserve ce lundi 16 juin? Réponse:

1 Les entreprises corrompues échapperont-elles à un procès?

Le Conseil des Etats débat à Berne d'un postulat sur l'introduction d'un mécanisme inédit en droit pénal économique: le sursis à poursuite pour les entreprises, relève la «NZZ». Inspiré des modèles américain et français, ce dispositif permettrait aux sociétés accusées de corruption ou de blanchiment d’échapper à un procès, à condition de coopérer pleinement avec la justice, de réparer les torts et de s’engager à respecter la loi à l’avenir. Cette proposition, motivée par la lenteur des procédures, divise le monde politique et juridique. Ses partisans y voient un outil pragmatique pour alléger les enquêtes complexes et éviter les procès interminables. Mais ses détracteurs dénoncent une atteinte au principe d’égalité devant la loi, craignant que de grandes entreprises ne puissent «acheter» leur impunité. Le Conseil des Etats devrait charger le Conseil fédéral, ce lundi, d’élaborer un rapport.

2 Implenia plaide pour plus de logements et moins de règles

Beaucoup plus de logements abordables et bon marché pourraient être construits en Suisse, s'il n'y avait pas autant d'oppositions et de réglementations, indique lundi à Blick le directeur d'Implenia Jens Vollmar. «Si l'on pouvait par exemple surélever d'un étage l'ensemble de la ville de Zurich, le gain en matière de logements serait énorme», ajoute le patron de la plus grande entreprise de construction suisse.

3 Albert Rösti en mission en Norvège

Le conseiller fédéral Albert Rösti entame lundi une visite de deux jours en Norvège. Le ministre suisse de l'Environnement veut notamment approfondir la coopération bilatérale en matière de stockage du CO2. Il doit signer un accord bilatéral dans ce domaine et visiter des entreprises actives dans le domaine de l'extraction et du stockage du CO2.

4 L’ONU lance un mois de débats sous tension financière

Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU démarre lundi à Genève près d'un mois de travaux, dans un environnement lié aux problèmes de liquidités de l'organisation. Plusieurs discussions sur les questions de genre et sur le Proche-Orient sont notamment prévues.

5 Vaud passe à la vitesse supérieure contre l’extrémisme violent

Le Conseil d'Etat vaudois présente lundi son système pour lutter contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Un projet-pilote a été lancé en 2018 et sera désormais pérennisé via une loi, comme l'expliquera le ministre vaudois en charge de la sécurité, Vassilis Venizelos.