Guy Parmelin et Ignazio Cassis rencontreront six parlementaires américains et quatre ministres ce mercredi 19 mars. Photo: KEYSTONE

Le week-end semble encore loin, mais il approche à grands pas. En attendant, Blick reste à vos côtés (contrairement au soleil, peut-être). Pour vous accompagner en ce mercredi 19 mars, voici, avec le soutien de l’ATS, un tour d'horizon des actualités suisses du jour.

1 Les Américains à Berne

Six parlementaires américains sont attendus mercredi à Berne, où ils doivent s'entretenir avec deux conseillers fédéraux, notamment sur les tarifs douaniers, rapportent mercredi le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund». Une rencontre est prévue avec le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis et son homologue de l'économie Guy Parmelin, confirme dans les journaux le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). La délégation américaine parlera ensuite avec quatre secrétaires d'Etat, dont la directrice du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), Helene Budliger Artieda, qui devrait être de retour de Washington. Le but de ces réunions est, selon le DFAE, de «mettre en valeur les atouts de la Suisse et de montrer les possibilités de coopération».

2 Le profil du présumé poseur de colis piégés

Le suspect arrêté dans le cadre de l'affaire des colis piégés à Genève a été entendu mardi par les enquêteurs et collabore à l'enquête, rapportent mercredi la «Tribune de Genève» et «24 heures». Fan d'arts martiaux, l'homme, un photojournaliste, a fait des reportages en Syrie, en Irak et en Ukraine et a aussi travaillé sur les lieux des catastrophes nucléaires de Fukushima, au Japon, et de Tchernobyl, en Ukraine. Il connaissait des ennuis financiers et sous-louait un appartement en ville de Genève. Surveillé par les enquêteurs, il a été interpellé il y a une semaine peu après avoir acheté un billet d'avion pour l'étranger. L'homme est suspecté d'avoir voulu faire chanter l'horloger genevois Patek Philippe et d'avoir visé des employés avec des envois piégés. Deux personnes, un homme et une fille, ont été blessées par les engins piégés.

3 L'armée frappée par des véhicules inutilisables

Un véhicule de l'armée suisse sur cinq est en réparation et n'est donc pas opérationnel, constate mercredi Blick. En cause, un manque de personnel qualifié, ce qui retarde les travaux de maintenance. Tous les types de chars, des Leopard aux Piranha, ainsi que les véhicules militaires tout-terrain Duro sont impactés par les retards de maintenance. Pour être en mesure de faire face à une situation d'urgence, l'armée entend réduire de 20% le nombre de véhicules fournis aux troupes d'ici à la fin de l'année.

4 Une ex-cadre de Credit Suisse condamnée

Le Département fédéral des finances (DFF) a émis une ordonnance pénale à l'encontre de l'ancienne responsable des risques de Credit Suisse, Lara Warner, pour ne pas avoir signalé un soupçon de blanchiment d'argent, indiquent mercredi les journaux alémaniques du groupe Tamedia. L'affaire remonte à 2016, lorsque 8 millions de dollars ont été versés sur un compte de Credit Suisse par une entreprise impliquée dans le scandale dit de la dette cachée du Mozambique. Selon le DFF, un soupçon de blanchiment d'argent aurait dû s'imposer, mais la banque n'a pas fait de déclaration de soupçon. Lara Warner est condamnée à payer une amende de 100'000 francs. Son avocat a annoncé qu'elle demanderait un jugement judiciaire.

5 La Suisse soutiendra-t-elle une firme détenue par Ruag?

Le Conseil national se prononce mercredi sur un soutien public à partir de mai 2025 à la firme d'armement bernoise Nitrochemie. Cette dernière est une entreprise commune du groupe allemand Rheinmetall et de Ruag MRO. Les deux commissions ont déposé des motions similaires à ce sujet. Pour elles, il s'agit de garantir l'approvisionnement de l'armée suisse en charges propulsives à long terme et de renforcer le rôle de l'entreprise dans la chaîne d'approvisionnement de la production européenne de munitions. Le Conseil fédéral y est favorable.