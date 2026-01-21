Le secrétaire au Commerce américain a été hué à Davos

Zelensky viendra au WEF à Davos
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rendra demain à Davos pour rencontrer Donald Trump, selon le média américain Axios. Zelensky souhaite s’entretenir avec Trump avant que sa délégation (composée de Steve Vitkoff et Jared Kushner) ne se rende à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine.
L’issue de l’accord de reconstruction de 800 milliards de dollars prévu entre les États-Unis et l’Ukraine reste incertaine.
Guy Parmelin a rencontré Trump
Le président suisse Guy Parmelin a décrit une discussion «courtoise mais ferme» avec son homologue américain Donald Trump, qui a agité les taxes sur la Suisse lors de son discours au WEF. Le Vaudois ne s'attend pas forcément à un retour vers des taxes de 39%.
Le président américain a décrit la Suisse, pays hôte du Forum économique mondial (WEF), comme une nation qui profite du commerce américain, mentionnant à plusieurs reprises des bénéfices de 41 milliards côté suisse.
«Nous avons signifié au président américain qu'il y avait actuellement un surplus d'un peu plus de huit milliards en faveur des Etats-Unis», a déclaré M. Parmelin. M. Trump a semblé surpris, mais réagi positivement, a-t-il ajouté.
La délégation américaine était plus grande que prévu. Le secrétaire d'Etat Marco Rubio, le secrétaire au Trésor Scott Bessent ainsi que le secrétaire et le représentant au commerce Howard Lutnick et Jamieson Greer ont pris part aux discussions. Les conseillers fédéraux Karin Keller-Sutter et Ignazio Cassis étaient aussi présents.
Source: ATS
Le président de la Confédération Guy Parmelin s'adresse aux médias
Le conseiller fédéral s'adresse à la presse depuis Davos. Une question est sur toutes les lèvres: la rencontre avec Trump a-t-elle réellement eu lieu? Mais Guy Parmelin n’aborde pas le sujet directement. Il commence par énumérer toutes les réunions qu’il a eues au cours de la journée.
Trump dit que c'est finalement jeudi qu'il rencontrera Zelensky à Davos
Donald Trump a indiqué qu'il rencontrerait le président ukrainien Volodymyr Zelensky jeudi à Davos, et non mercredi comme il l'avait dit peu auparavant.
«Je crois que c'est demain», a lancé le président américain à un journaliste qui lui demandait de préciser la date de cette entrevue, après que la présidence ukrainienne eut fait savoir que Volodymyr Zelensky se trouvait mercredi à Kiev et non en Suisse.
Source: AFP
Zelensky est «à Kiev», pas à Davos comme l'a suggéré Donald Trump
Volodymyr Zelensky se trouve mercredi après-midi à Kiev, a déclaré à des journalistes la présidence ukrainienne, peu après que son homologue américain Donald Trump a annoncé de Davos que les deux hommes devaient se rencontrer dans la journée.
Le chef de l'Etat ukrainien «est actuellement à Kiev», a-t-elle dit. Dans son discours très attendu au Forum économique de Davos, le président américain a évoqué la guerre en Ukraine et annoncé qu'il rencontrerait mercredi Zelensky, «peut-être dans la salle en ce moment».
Source: AFP
Le chef de l'ONU s'en prend aux dirigeants «qui bafouent le droit international»
Le chef de l'ONU Antonio Guterres a dénoncé mercredi sur X les dirigeants qui «bafouent le droit international», en plein discours à Davos de Donald Trump, lequel a réitéré ses visées sur le Groenland.
«Lorsque des dirigeants bafouent le droit international, choisissant les règles qu'ils respectent et celles qu'ils ignorent, ils sapent l'ordre mondial et instaurent un précédent dangereux», a estimé le patron de l'ONU.
«Lorsque une poignée d'individus peut façonner les récits mondiaux, influencer des élections ou dicter les termes du débat public, nous sommes confrontés à des inégalités, ainsi qu'à la corruption des institutions et de nos valeurs communes», dit-il encore.
Source: AFP
La séance de questions-réponses se termine
La séance de questions-réponses est terminée. Donald Trump salut la foule et quitte la scène.
«Il est temps que l'OTAN se fasse respecter»
«Je pense qu'il y aurait pu y avoir une troisième guerre mondiale si Kalama Harris avait été élue, mais cela ne se produira pas. (...) Il est temps que l'OTAN se fasse respecter, nous donnons tellement et ne recevons rien en retour», affirme Donald Trump.
«Je pense que la Russie et l'Ukraine veulent un accord, mais la plupart du temps, le président Zelensky bloque, et quand ce n'est pas lui c'est Poutine. C'est horrible, un bain de sang, un guerre de drones. Je rencontrerai Zelensky aujourd'hui, je pense qu'ils sont prêts à conclure un accord à présent mais s'ils ne le font pas, c'est qu'ils sont stupides! Sans nous, Poutine aurait déjà atteint tous ses objectifs.» L'accord entre Poutine et Zelensky «doit être conclu immédiatement», martèle le président.
Le président américain enchaîne sur le Groenland. «Le Danemark est un petit pays. Le Groenland coûte cher au Danemark», commence le président américain. Les Etats-Unis pourront contenir les «forces du mal» seulement s'ils contrôlent le Groenland.
Après son discours, Donald Trump répond à quelques questions
Interrogé sur la vigueur de l'économie américaine, Trump se compare à Abraham Lincoln et George Washington. «A la fin de mon premier mandat, la bourse se portait mieux», affirme-t-il. A ses yeux, le problème, ce sont les conflits armés. «Nous pouvons mettre fin aux guerres.»
«La croissance est la solution à la dette américaine», affirme-t-il. «Nous réduisons également nos dépenses. Nous finirons par rembourser cette dette. Nous renflouerons aussi nos caisses grâce aux droits de douane. En Suisse, j'aurais pu imposer des droits de douane bien plus élevés.»
Donald Trump conclut son discours
«Nous devons devenir plus forts que jamais», conclut Donald Trump. «Nous sommes tellement en avance et de nombreuses personnes dans cette assemblée sont des visionnaires. Certains d'entre vous sont les meilleurs dirigeants et les meilleurs cerveaux du monde. Il faut prendre soin des personnes brillantes, car il y en a peu.»
«Nous sommes dans une position de faire des choses auxquelles personne n'a pensé avant, les Etats-Unis sont de retour, plus en forme que jamais.»