La vague de grippe reste élevée en Suisse malgré une baisse des cas la semaine dernière. L'OFSP ne peut pas encore dire si le pic est atteint, alors que certaines régions affichent toujours des taux très élevés et que la pression sanitaire persiste.

La grippe stagne à un niveau élevé en Suisse

ATS Agence télégraphique suisse

La vague de grippe en Suisse stagne à un niveau élevé. Le nombre de cas signalés a légèrement diminué la semaine dernière. Selon l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), il n'est toutefois pas encore possible de déterminer si le pic a déjà été atteint.

La semaine dernière, 27,51 cas de grippe confirmés en laboratoire pour 100'000 habitants ont été signalés. Cela représente une baisse de 24,5% par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres publiés mercredi par l'OFSP. Au total, 2501 cas de grippe ont été signalés.

Le nombre le plus élevé de cas confirmés pour 100'000 habitants a été enregistré dans les cantons de Bâle-Ville (60,08), du Jura (45,43) et de Soleure (43,13) ; le plus faible a été enregistré dans les cantons de Schwyz (10,66), Obwald (12,61) et Zoug (14,21).

La charge virale dans les eaux usées stagne à un niveau élevé. Elle ne diminue qu'à Genève et à Lugano. Les consultations ambulatoires pour cause d'infections respiratoires aiguës ont de nouveau augmenté après avoir diminué pendant les fêtes. Le sous-groupe génétique K du sous-type H3N2, récemment apparu dans de nombreux pays, circule également en Suisse. Cependant, rien n'indique pour l'instant que les infections par ce sous-clade soient plus graves.