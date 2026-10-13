Dans le budget de nombreux ménages suisses, l’assurance-maladie pèse très lourd. Pourtant, changer d’assureur permet parfois d’économiser des milliers de francs par an. Un grand comparatif révèle aujourd'hui quelles caisses tirent réellement leur épingle du jeu pour l'automne des affiliations.

En bref Selon la caisse-maladie, les assurés paient plus du double pour l'assurance de base

Dans la comparaison à l'échelle de la Suisse, les modèles d'Agrisano, de KPT et de Sanitas se classent le mieux

Les modèles via application et HMO sont en moyenne nettement moins chers

Nathalie Benn

Bientôt, le courrier de l’assurance-maladie atterrira à nouveau dans les boîtes aux lettres helvétiques. Dès l'an prochain, les primes vont augmenter en moyenne de 5%. Une hausse salée qui frappe de plein fouet de nombreuses familles. Pour limiter la casse, chercher un prestataire plus avantageux reste la meilleure solution. Mais dans les faits, la démarche relève du parcours du combattant. Entre les sept niveaux de franchises et une multitude de modèles d'assurance, le casse-tête est garanti et l'on perd vite le fil.

Face à cette jungle tarifaire, la plateforme de comparaison Moneyland a épluché le marché pour identifier les caisses les moins chères et mesurer leur compétitivité réelle. Au total, 152 formules d’assurance de base proposées par les 32 caisses du pays ont été passées au crible. Pour garantir une comparaison nationale pertinente, l'étude s'est concentrée sur les produits disponibles dans au moins 28 des 42 régions de primes helvétiques. Les caisses purement régionales ont donc été écartées de cette vue d'ensemble. Le principe retenu est simple: chaque produit est mesuré par rapport à l'offre la plus basse de sa région. Plus le surcoût moyen est faible, meilleur est le classement de la caisse. Les montants ont été calculés sur la base de franchises à 300 et 2500 francs, sans couverture accident.

Voici les caisses les plus avantageuses

En tête de peloton, c’est le modèle économique sur application «Agri Smart» de l’argovienne Agrisano qui réalise la meilleure performance. En moyenne, il n’est que 2,3% plus cher que l’offre la plus avantageuse de chaque région. Dans plusieurs d'entre elles, Agrisano s'impose même comme l'assureur le moins cher. Là où ce n’est pas le cas, le surcoût ne dépasse pas 13,7%, selon Moneyland. Il y a toutefois un bémol de taille: l’offre n’est tout simplement pas disponible dans plusieurs grandes villes suisses comme Zurich, Genève, Lausanne, Lucerne ou Saint-Gall.

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D’autres produits se révèlent également très compétitifs, notamment chez KPT, Sanitas, ÖKK et Concordia, avec des primes situées en moyenne entre 3,3% et 4,7% au-dessus du tarif le plus bas.

A l’autre bout du classement, le tableau est nettement plus sombre. Le modèle standard de Philos (filiale du Groupe Mutuel) s'affiche en moyenne 39,2% plus cher que l'offre la plus basse. Même constat pour les modèles traditionnels d’Avenir (+34,8%), de Visana (+34,2%), de Vita Surselva (+34,1%) et de Sana24 (+33,7%), qui figurent parmi les plus onéreux de l'étude.

A Uri, une offre coûte plus de deux fois plus cher

Un exemple dans le canton d'Uri montre l'ampleur que peuvent prendre les différences de prix. Là-bas, le modèle standard de Sana24 coûte 560,80 francs par mois avec une franchise de 2500 francs. L'offre la moins chère, le modèle Casamed HMO d'ÖKK, est en revanche disponible dès 267,50 francs. Cela représente une différence de 293,30 francs par mois – soit 3519,60 francs par an!

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L'offre de Sana24 est donc 109,6% plus chère – et ce pour la même assurance de base. «Le fait que l'on puisse payer plus du double pour une assurance-maladie dans la même région est énorme», déclare à ce sujet l'expert de Moneyland Ralf Beyeler.

Les modèles via application sont particulièrement avantageux

Au-delà des assureurs, Moneyland a également décortiqué les écarts tarifaires selon le type de couverture souscrit. Résultat: ce sont les modèles dits «sur application» qui s'avèrent, en moyenne, les plus avantageux, avec un surcoût moyen limité à 7,5% par rapport à l'offre la moins chère. Le principe est simple: avant toute consultation, l'assuré doit renseigner ses symptômes dans une application. Un outil d’évaluation guidé par intelligence artificielle émet ensuite des recommandations ou oriente le patient vers un médecin.

Les modèles HMO occupent la deuxième place, avec un supplément moyen de 12,1%. Ils sont suivis par les modèles mixtes avec 12,2%, les modèles avec médecin de famille avec 13% et les modèles Telmed avec 14,3%. Le modèle standard classique se classe particulièrement mal. Il est en moyenne 28,2% plus cher que l'offre la moins chère.