1/2
La télécabine Beatenberg-Niederhorn est à l'arrêt jusqu'à lundi suite à un bruit inhabituel.
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse
La télécabine reliant Beatenberg au Niederhorn (BE) a été mise à l'arrêt avec effet immédiat en raison d'un bruit inhabituel. L'exploitation ne reprendra pas avant lundi.
Des techniciens et des spécialistes examinent actuellement la cause du bruit, indique jeudi soir l'exploitant, Niederhornbahn AG, dans un communiqué. La sécurité des clients a été garantie à tout moment, précise-t-il.
Le Niederhorn culmine à près de 2000 mètres d'altitude, au-dessus de Beatenberg. Le funiculaire en contrebas qui relie Beatenbucht à Beatenberg continue de circuler normalement.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Entre le lac de Thoune, le lac de Brienz et les imposantes montagnes
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets