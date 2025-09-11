Publié: il y a 40 minutes

La télécabine Beatenberg-Niederhorn est à l'arrêt jusqu'à lundi suite à un bruit inhabituel. Des techniciens examinent la cause, tandis que la sécurité des clients reste assurée. Le funiculaire Beatenbucht-Beatenberg fonctionne normalement.

La télécabine du Niederhorn à l'arrêt après un bruit inquiétant

La télécabine du Niederhorn à l'arrêt après un bruit inquiétant

Dans le canton de Berne

1/2 La télécabine Beatenberg-Niederhorn est à l'arrêt jusqu'à lundi suite à un bruit inhabituel. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

La télécabine reliant Beatenberg au Niederhorn (BE) a été mise à l'arrêt avec effet immédiat en raison d'un bruit inhabituel. L'exploitation ne reprendra pas avant lundi.

Des techniciens et des spécialistes examinent actuellement la cause du bruit, indique jeudi soir l'exploitant, Niederhornbahn AG, dans un communiqué. La sécurité des clients a été garantie à tout moment, précise-t-il.

Le Niederhorn culmine à près de 2000 mètres d'altitude, au-dessus de Beatenberg. Le funiculaire en contrebas qui relie Beatenbucht à Beatenberg continue de circuler normalement.