DE
FR

Dans le canton de Berne
La télécabine du Niederhorn à l'arrêt après un bruit inquiétant

La télécabine Beatenberg-Niederhorn est à l'arrêt jusqu'à lundi suite à un bruit inhabituel. Des techniciens examinent la cause, tandis que la sécurité des clients reste assurée. Le funiculaire Beatenbucht-Beatenberg fonctionne normalement.
Publié: il y a 40 minutes
Partager
Écouter
1/2
La télécabine Beatenberg-Niederhorn est à l'arrêt jusqu'à lundi suite à un bruit inhabituel.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La télécabine reliant Beatenberg au Niederhorn (BE) a été mise à l'arrêt avec effet immédiat en raison d'un bruit inhabituel. L'exploitation ne reprendra pas avant lundi.

Des techniciens et des spécialistes examinent actuellement la cause du bruit, indique jeudi soir l'exploitant, Niederhornbahn AG, dans un communiqué. La sécurité des clients a été garantie à tout moment, précise-t-il.

Le Niederhorn culmine à près de 2000 mètres d'altitude, au-dessus de Beatenberg. Le funiculaire en contrebas qui relie Beatenbucht à Beatenberg continue de circuler normalement.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’acteur Max Hubacher avec Faisal, collecteur de déchets. Ce travail lui apporte un petit salaire et beaucoup de reconnaissance dans le camp.
Présenté par
L’espoir naît dans les ordures
La CRS au Bangladesh
L’espoir naît dans les ordures
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Présenté par
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Entre le lac de Thoune, le lac de Brienz et les imposantes montagnes
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Présenté par
Conséquences financières
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus