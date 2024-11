Les patrons craignent un grave pénurie de main d'œuvre en Suisse

Economiesuisse et l'Union patronale suisse tirent la sonnette d'alarme concernant la pénurie de main d'oeuvre qui menace la Suisse. Selon les patrons, il pourrait manquer entre 300'000 et 460'000 employés d'ici 2035.

La pénurie de main-d'oeuvre est un défi connu pour la Suisse. Economiesuisse et l'Union patronale suisse (UPS) ont désormais livré des chiffres à l'appui de leurs inquiétudes: d'ici 2035, il pourrait manquer 297'000 employés, voire 460'000.

A moyen et long termes, la pénurie de main-d’œuvre s’aggravera structurellement: le potentiel de main-d’œuvre indigène va diminuer sous l’effet des départs à la retraite de la génération des années 1960, les fameux baby-boomers. Et la relève est moins nombreuse, rappelle l'étude de la faîtière économique et de l'UPS, publiée jeudi.

Selon leurs calculs, l'offre indigène diminuera de quelque 297'000 employés à temps plein d'ici à 2035. D'un autre côté, 163'000 employés supplémentaires seraient nécessaires pour maintenir la prospérité. Au total, l'économie estime qu'il manquera quelque 460'000 employés en Suisse dans 10 ans.

Les deux associations demandent des mesures politiques. Il s'agit de mieux utiliser la main-d'oeuvre suisse. Mais le pays ne pourra pas se passer des étrangers.