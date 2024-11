Photo: Keystone

Un accident de la circulation a fait deux blessées graves hier en fin de journée dans la région du lac Noir à Fribourg.

Deux jeunes femmes de 26 et 20 ans domiciliées dans la région ont été les victimes d'un accident de Quad aux alentours de 17h. D'après les premiers éléments d'enquête, elles roulaient sur la Seestrasse depuis le Seeweid en direction de Planfayon. Pour une raison encore inconnue, le véhicule se serait déporté sur la droite avant de heurter violemment une voiture stationnée sur le parking de la Seestrasse, annonce le communiqué de la police cantonale de Fribourg.

Les secours sont intervenus et les deux occupantes du Quad «très grièvement blessées», ont été héliportées à l'hôpital par deux hélicoptères de la REGA. Une enquête a été ouverte et devra établir les circonstances et le déroulement exact de l'accident. La police lance un appel à témoin.

Appel à témoins:

Toute personne pouvant fournir des informations sur cet accident est priée de contacter la Police cantonale Fribourg au 026 347 01 17.