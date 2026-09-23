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L’enquête se poursuit
Deux ados arrêtés en Ajoie après le vol de voitures de luxe

Repérés à la frontière à Fahy, deux mineurs de 16 ans ont été arrêtés en Ajoie après une cavale liée à deux voitures de luxe volées à Lucerne. L’enquête se poursuit.
Publié: 12:52 heures
Deux mineurs de 16 ans ont été arrêtés en Ajoie après une cavale liée à deux voitures de luxe volées. (Image d'illustration)
Photo: Pius Koller
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ATS Agence télégraphique suisse

Deux jeunes âgés de 16 ans ont été interpellés le week-end dernier en Ajoie (JU). Domiciliés en France, ils sont soupçonnés d'avoir dérobé deux véhicules de luxe dans le canton de Lucerne.

Dans la nuit de samedi à dimanche, deux véhicules suspects immatriculés dans le canton de Lucerne ont été repérés par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) au passage de la frontière à Fahy. L'OFDF et la police cantonale jurassienne ont alors entrepris conjointement des recherches, expliquent-elles mercredi dans un communiqué commun.

L'un des véhicules a été retrouvé abandonné et légèrement endommagé à Bure, devant un garage. Ce dernier a également été visité, mais les auteurs ont pris la fuite après le déclenchement de l'alarme.

En fuite sur une trottinette électrique

Peu après, une autre alarme a été signalée dans un garage de Porrentruy. Un agent de sécurité présent a mis en fuite les auteurs présumés. Une patrouille de la police jurassienne et des collaborateurs de l'OFDF sont alors intervenus. Un premier suspect, qui avait pris la fuite sur une trottinette électrique, a pu être interpellé. Le second suspect a ensuite été retrouvé et interpellé dans le sous-sol d'un bâtiment à Boncourt, où il s'était caché. Le second véhicule a été retrouvé plus tard sur le territoire français.

Les deux adolescents ont été pris en charge par les autorités compétentes. Les investigations se poursuivent afin de déterminer précisément leur implication dans les différents faits.

Les autorités sont régulièrement confrontées à des vols de véhicules de luxe, précise le communiqué. Des réseaux criminels établis à l'étranger recrutent des adolescents et des jeunes adultes par l'intermédiaire des médias sociaux et des messageries en ligne pour commettre des vols. Les auteurs des vols sont souvent très jeunes, parfois mineurs et sans permis de conduire. Ils peuvent être dirigés à distance par des commanditaires qui leur transmettent des instructions sur les véhicules à dérober et leur destination.

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