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Deux ans d'attente!
L'écrivain Joël Dicker dévoile la date de son prochain roman

Joël Dicker, l'auteur genevois de best-sellers, publiera son prochain roman «Crash» le 19 janvier 2027. L'annonce a été faite sur les réseaux sociaux, ravissant ses fans après deux ans d'attente.
Publié: il y a 19 minutes
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L'auteur genevois Joël Dicker a annoncé la sortie de son nouveau roman intitulé «Crash».
Photo: Kim Niederhauser
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ATS Agence télégraphique suisse

L'auteur genevois Joël Dicker a annoncé sur les réseaux sociaux la sortie de son nouveau roman «Crash» le 19 janvier 2027. La longue attente des fans prendra ainsi fin au début de l'année prochaine. Il avait sorti son dernier ouvrage en mars 2025.

Joël Dicker a publié mardi soir une photo sur Instagram et Facebook, sur laquelle on voit la page d'introduction du livre intitulé «Crash», la mention «roman» sur laquelle l’auteur a inscrit à la main la date 19 janvier 2027. «J’ai très, très, très envie de vous retrouver», ajoute Dicker dans son commentaire adressé à ses lecteurs.

L'auteur genevois de best-sellers avait déjà révélé ces derniers jours, à travers une courte vidéo sur les réseaux sociaux, la date de parution du livre, sans toutefois en dévoiler le titre. Ce nouveau roman sera, lui aussi, publié par la maison d’édition genevoise Rosie & Wolfe, créée par l’auteur lui-même.

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Son dernier ouvrage, «La très catastrophique visite du zoo», s’est vendu à plus d’un demi-million d’exemplaires dans le monde entier depuis sa sortie en mars 2025. Il avait toutefois quelque peu divisé les lecteurs, beaucoup l’ayant considéré comme un roman pour enfants. La date de sortie de «Crash» concerne la version originale en français du livre.

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