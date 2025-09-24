DE
Intempéries en Italie
Les trains sont toujours supprimés entre Chiasso et Milan

Le trafic ferroviaire est toujours interrompu entre Chiasso (TI) et Milan (I) en raison des dégâts causés par les intempéries dans le nord de l'Italie. Tous les trains du trafic international longue distance sont supprimés.
Publié: 10:26 heures
Le trafic ferroviaire international longue distance entre Chiasso et Milan était encore interrompu mercredi, en raison des dégâts causés par les intempéries dans le nord de l'Italie (archives).
Photo: PABLO GIANINAZZI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le trafic ferroviaire reste interrompu entre Chiasso (TI) et Milan (I) à cause des importants dégâts provoqués par les intempéries dans le nord de l’Italie. Tous les trains internationaux de longue distance sont supprimés.

Les voyageurs sont priés de se rendre en Italie via le Simplon et Domodossola. Cette recommandation reste valable pour toute la journée de mercredi, ont indiqué les CFF à l'agence de presse Keystone-ATS. En revanche, les trains du trafic régional international circulent à nouveau selon l'horaire.

La ligne ferroviaire entre Carimate et Seregno (I) est à nouveau entièrement opérationnelle depuis mercredi matin, ont ajouté les CFF. Il faut toutefois s'attendre à des retards d'environ 10 minutes. Dans la région de Carimate, les fortes pluies de lundi ont provoqué des inondations et des dégâts sur le réseau ferroviaire italien. Des bus de remplacement ont été mis en place pour transporter les voyageurs.

