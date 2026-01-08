L'incendie près de Bienne a pu être maitrisé

Léo MichoudJournaliste Blick
Un incendie avec forte émission de fumée a été déclaré ce jeudi 8 janvier à Orpond (BE), juste après Bienne. Dès 12h30, les habitants des communes voisines d'Orpond et de Brügg ont été appelés à fermer portes et fenêtres et à arrêter la ventilation et la climatisation. L'alerte a pu être levée à 13h30.
«Ne vous rendez pas de la région touchée» et «alertez vos voisins», demandait le site Alert.Swiss, qui répertorie les dangers naturels. Outre le «fort dégagement de fumée», les flammes répandaient «une forte odeur très désagréable».
