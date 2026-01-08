DE
FR

Fumée et odeur désagréable
L'incendie près de Bienne a pu être maitrisé

Ce jeudi 8 janvier, un incendie à Orpond (BE) a généré une forte fumée et une odeur désagréable. Alert.Swiss avait demandé aux habitants de cette commune à prendre des précautions. A 13h30, l'alerte a pu être levée.
Publié: 13:01 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 27 minutes
1/2
Les communes d'Orpond et de Brügg, près de Bienne (BE), sont en alerte orange en raison d'un incendie.
Photo: alert.swiss
Blick_Leo_Michoud.png
Léo MichoudJournaliste Blick

Un incendie avec forte émission de fumée a été déclaré ce jeudi 8 janvier à Orpond (BE), juste après Bienne. Dès 12h30, les habitants des communes voisines d'Orpond et de Brügg ont été appelés à fermer portes et fenêtres et à arrêter la ventilation et la climatisation. L'alerte a pu être levée à 13h30. 

«Ne vous rendez pas de la région touchée» et «alertez vos voisins», demandait le site Alert.Swiss, qui répertorie les dangers naturels. Outre le «fort dégagement de fumée», les flammes répandaient «une forte odeur très désagréable».

