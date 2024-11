Un homme attaque plusieurs personnes dont deux enfants à Schaffhouse

La police de Schaffhouse a arrêté dimanche matin un homme qui aurait agressé physiquement quatre personnes dont deux enfants, et les aurait en partie blessées.

Daniel Macher

Dimanche matin, à 9h40, la police de Schaffhouse a été informée qu'un homme aurait agressé physiquement une femme sans raison apparente dans une station-service de la Hochstrasse, dans la ville de Schaffhouse.

Après qu'un client de la station-service a tenté d'arrêter l'homme, l'auteur présumé, âgé de 25 ans, se serait enfui.

Des enfants ont été emmenés à l'hôpital

Blick s'est rendu sur place et a pu s'entretenir avec un employé de la station-service. L'auteur présumé mesurait depuis plus d'1,80 mètre, avait des cheveux blonds à blond foncé et semblait confus, selon l'employé.

Là, il aurait frappé deux enfants au hasard. Les enfants ont été blessés et ont dû être transportés à l'hôpital en ambulance. La police de Schaffhouse est parvenue à arrêter l'homme peu de temps après les faits.

Le déroulement exact des faits ainsi que le contexte dans lequel ils se sont déroulés font l'objet d'une enquête en cours.