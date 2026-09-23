La commune de Domat/Ems (GR) et le WWF exigent que la société Ems-Chemie assainisse une ancienne décharge contaminée. Une substance cancérigène se serait infiltrée dans les eaux souterraines. Le canton a toutefois décidé de ne pas donner suite au recours.

Andreas Schmid

Le maire d'Ems (GR), Erich Kohler, s'inquiète de la contamination des nappes phréatiques de la région. Des traces de trichloroéthylène, substance non biodégradable et cancérigène, ont été détectées dans l'eau potable. Cette contamination proviendrait d'une décharge exploitée par la société Ems-Chemie, fermée il y a une trentaine d'années. Cette hypothèse n’étant pas clairement établie, l’Office des Grisons pour la nature et l’environnement n’a pas ordonné l’assainissement de la décharge, mais s’est contenté d’en assurer la surveillance.

La commune de Domat/Ems et l'organisation environnementale WWF ont déposé une plainte auprès du service de l'environnement, présidé par le conseiller Jon Domenic Parolini. Selon les informations recueillies par Blick, le service a décidé de ne pas donner suite. Il a estimé que sa décision, juridiquement considérée comme provisoire, n’était pas susceptible d’appel.

Ne pas prendre de risque

Cela prolonge donc les procédures administratives et, selon Erich Kohler, la commune envisage désormais la possibilité de contester cette décision devant le Tribunal supérieur des Grisons. Le président soutient que, la contamination des eaux souterraines étant irréversible, le canton doit mettre en place une surveillance étroite et intensive et, si nécessaire, dépolluer la décharge. Un contrôle laxiste est insuffisant. «Les autorités ne peuvent se permettre de prendre le moindre risque», affirme Erich Kohler.

Le département refuse de commenter sa décision de ne pas donner suite à la plainte. Un porte-parole d’Ems-Chemie, dont la PDG est Magdalena Martullo, renvoie aux autorités cantonales compétentes.

La commune et le WWF jugent incompréhensible que le canton n'exige pas d'Ems-Chemie l'assainissement de la décharge. Ils soulignent que l'eau potable pompée depuis la station de pompage des eaux souterraines est contaminée par du trichloréthylène et que des toxines continuent de s'infiltrer dans l'eau.

Inquiétudes concernant les réserves

Selon les mesures effectuées, leur concentration est actuellement faible, soit 10 à 20 fois inférieure aux valeurs limites légales. Cela s’explique par le fait que l’eau potable est mélangée à de l’eau de sources de montagne.

Le conseiller cantonal Jon Domenic Parolini a expliqué au Grand Conseil l’impossibilité d’ordonner l’assainissement de la décharge. Le canton doit se conformer à l’ordonnance de la Confédération sur les sites contaminés, il n’y a aucune marge d’appréciation, a-t-il répondu à une question d'Anita Mazzetta, qui, en tant que directrice du WWF des Grisons, a également engagé une action en justice contre le canton aux côtés de la commune de Domat/Ems.

Il y a deux ans, le maire Erich Kohler avait ostensiblement bu de l’eau provenant d’une fontaine du village afin de montrer à quel point celle-ci était sans danger. Il en reste toujours convaincu, affirme-t-il. Mais dans la lutte pour l’assainissement de la décharge, sa priorité est de préserver la qualité des nappes phréatiques. Celles-ci doivent être protégées pour l'avenir.

Le canton soutient que le lien entre la décharge et la contamination de l'eau potable n'a pas été formellement établi, tandis que les plaignants considèrent la décharge comme une véritable bombe à retardement. Le différend devrait se prolonger.