La Jungfraubahn franchit à nouveau le cap du million de passagers en 2024, avec une hausse de 5,1%. La fréquentation des groupes retrouve les niveaux pré-pandémiques, tandis que les visiteurs américains, indiens et sud-asiatiques augmentent.

La hausse de 5,1% du nombre de passagers pour la destination "Jungfraujoch - Top of Europe" est la sixième consécutive sur un an (archives). Photo: PETER KLAUNZER

ATS Agence télégraphique suisse

Jungfraubahn a franchi une nouvelle fois la barre du million de passagers sur sa destination principale, accueillant 1,06 million de visiteurs en 2024, contre 1 million un an auparavant. L'exploitant de remontées mécaniques revendique un début de saison d'hiver. La hausse de 5,1% du nombre de passagers pour la destination «Jungfraujoch - Top of Europe» est la sixième consécutive sur un an, aucun recul n'étant constaté depuis 2015, rappelle vendredi Jugfraubahn Holding.

La fréquentation des groupes de voyageurs a retrouvé les niveaux prépandémiques et a fortement soutenu la tendance générale, poursuit la société basée à Interlaken.. Par ailleurs, le nombre de visiteurs en provenance des Etats-Unis, d'Inde ou d'Asie du Sud-Est a encore augmenté. La Chine peine toujours à retrouver la place qui était la sienne avant la pandémie de coronavirus.

Les autres destinations affichent toutes une augmentation des passagers. Le bond atteint 10% pour Grindelwald-First à 926'900 visiteurs, contre 507'200 pour le Mürrenbahn (+12,2%). Le Harderbahn a totalisé 878'200 passagers, en progression de 6,4%. L'Eigerexpress présente une poussée de 5,2% à quelque 2,11 millions de personnes transportées.

Entamée le 30 novembre, la saison d'hiver 2024-2025 s'annonce sous les meilleurs auspices pour Jungfraubahn Holding qui revendique une augmentation de 5,1% des passagers à 218'500 pour la destination Jungfrau Ski Region. Depuis le 14 décembre, les sports d'hiver sont pratiqués en continu, précise le communiqué. Le forfait Top4, qui englobe les stations partenaires d'Adelboden-Lenk, Gstaad et Meiringen-Hasliberg, a été écoulé à 33'000 unités en prévente, davantage que lors de la saison de ski précédente (32'000).

Jungfrau Ski Region est le fruit d'une coopération locale dans lequel le groupe oberlandais détient une participation majoritaire de plus de 60%.