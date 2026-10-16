L’Alliance animale suisse retire son initiative sur la fourrure. Elle juge que le programme de certification du Parlement répond aux critères demandés. Si appliqué, l’interdiction sera effective en juin 2029.

L'interdiction de la fourrure pourrait s'appliquer en 2029 en Suisse

L'interdiction de la fourrure pourrait s'appliquer en 2029 en Suisse

ATS Agence télégraphique suisse

L’Alliance animale suisse a annoncé vendredi avoir retiré conditionnellement son initiative fourrure. Elle estime que les dispositions concernant la certification des produits importés sont conformes à ce qui était attendu.

L'initiative «Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements» demandait l'interdiction d'importer des produits en fourrure dont la fabrication enfreint le droit suisse. Le Parlement a élaboré un contre-projet indirect.

La loi adoptée en octobre prévoit d'interdire l'importation, le transit et le commerce pour les fourrures et les produits de la pelleterie obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux. Les fourrures devront être accompagnées d'une attestation certifiant qu'elles viennent d'élevage aux normes.

Juin 2029

Le contenu du programme de certification de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) répond aux demandes de l'initiative, indique l'Alliance dans un communiqué. C'est l'OSAV qui fixera les conditions d'importation.

Si l’OSAV maintient son programme tel quel à l’issue de la période de consultation, alors la fin des importations commerciales de fourrures provenant d’animaux maltraités sera vraiment effective dès juin 2029, se réjouit l'Alliance.

«Ce sera non seulement une grande avancée pour la Suisse, mais aussi un signal fort pour nos voisins européens, eux-mêmes en train de discuter de la fin des élevages à fourrure et de la commercialisation de ces peaux», écrit-elle. Le retrait conditionnel de l'initiative populaire ne prendra effet que si le contre-projet entre vraiment en vigueur.