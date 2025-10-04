Un garde-chasse tue un cerf près du tunnel du Gothard

Le trafic dans la région du tunnel du Gothard a été perturbé par l'abattage d'un cerf.
ATS Agence télégraphique suisse
Un cerf s'est égaré samedi dans le secteur de l'autoroute à hauteur de Wassen (UR), près du tunnel du Gothard. Comme il ne s'est pas laissé éloigner, les gardes-chasse l'ont abattu. Le tunnel du Gothard a été brièvement fermé avant midi.
La présence d'un cerf dans la zone de danger a été signalée dès 08h00, a écrit la police cantonale uranaise dans un communiqué samedi après-midi. Une patrouille de police a ensuite tenté, en collaboration avec des gardes-chasse, de faire partir l'animal. Mais ils ont échoué.
L'entrée et la sortie de l'autoroute ont été fermées, tout comme le tunnel du Gothard en direction du nord.
