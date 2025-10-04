DE
Fermeture de l'autoroute
Un garde-chasse tue un cerf près du tunnel du Gothard

Un cerf égaré près du tunnel du Gothard a été abattu samedi par des gardes-chasse à Wassen (UR). L'incident a entraîné une brève fermeture du tunnel et de l'autoroute, perturbant la circulation dans la région.
Le trafic dans la région du tunnel du Gothard a été perturbé par l'abattage d'un cerf.
ATS Agence télégraphique suisse

Un cerf s'est égaré samedi dans le secteur de l'autoroute à hauteur de Wassen (UR), près du tunnel du Gothard. Comme il ne s'est pas laissé éloigner, les gardes-chasse l'ont abattu. Le tunnel du Gothard a été brièvement fermé avant midi.

La présence d'un cerf dans la zone de danger a été signalée dès 08h00, a écrit la police cantonale uranaise dans un communiqué samedi après-midi. Une patrouille de police a ensuite tenté, en collaboration avec des gardes-chasse, de faire partir l'animal. Mais ils ont échoué.

L'entrée et la sortie de l'autoroute ont été fermées, tout comme le tunnel du Gothard en direction du nord.

