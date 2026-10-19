Un joueur d'Eurodreams a remporté lundi soir une rente mensuelle de 2222 francs pendant cinq ans. Le chanceux a coché les six bons numéros.

Un chanceux décroche une rente de cinq ans à l'Eurodreams

Un chanceux décroche une rente de cinq ans à l'Eurodreams

ATS Agence télégraphique suisse

Une personne a décroché une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans grâce à l'Eurodreams lundi soir. Elle a coché les six bons numéros 1, 2, 10, 15, 23 et 26, a annoncé la Loterie romande.

Le pactole a été remporté dans l'un des huit pays européens proposant ce jeu. En Suisse, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique.

Le gros lot est une rente mensuelle de 50'000 francs durant 30 ans. Il faut pour cela trouver les 6 bons numéros ainsi qu'un numéro spécial appelé «dream», le 3 en l'occurrence. Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.