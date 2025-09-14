DE
FR

Formation professionnelle
La Suisse remporte onze médailles aux Euro Skills

Succès retentissant pour la Suisse aux Euro Skills 2023 au Danemark. Avec onze médailles dont six en or, l'équipe helvétique domine la compétition européenne des métiers, démontrant l'excellence de sa formation professionnelle.
Publié: 07:02 heures
|
Dernière mise à jour: 07:03 heures
Les 16 participants suisses aux championnats européens des métiers Euro Skills ont remporté 11 médailles.
Photo: SwissSkills/Michael Zanghellini
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse s'est adjugée onze médailles lors des championnats européens des métiers Euro Skills à Herning, au Danemark. Elle a, à nouveau, remporté la compétition, a annoncé samedi soir la fondation Swiss Skills.

Les jeunes professionnels ont remporté l'or dans six domaines et la Suisse a également décroché trois médailles d'argent et deux médailles de bronze, a écrit Swiss Skills dans un communiqué.

Les médailles d'or ont été remportées par quatre participants dans les domaines de la mode et de la technologie, de l'entrepreneuriat et du développement d'entreprise, de la technologie des camions et des bus ainsi que de la technique des véhicules lourds, mais aussi dans les métiers de la charpente et de la peinture.

Les jeunes talents professionnels pourront se recommander pour des engagements internationaux le week-end prochain lors des Swiss Skills 2025. Des titres de champion suisse seront alors décernés dans 92 métiers et plus de 150 métiers seront présentés. Environ 1100 jeunes professionnels participeront ainsi aux compétitions, selon le communiqué de la fondation.

