L'Euromillions a fait un nouveau multimillionnaire vendredi (photo d'illustration).
Photo: GAETAN BALLY
ATS Agence télégraphique suisse
Une personne a trouvé la combinaison gagnante du tirage de l’Euro Millions de vendredi. Elle remporte au total 28,02 millions de francs. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 6, 12, 18, 25 et 41 et les étoiles 2 et 6.
Lors du prochain tirage mardi, 16 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. Cette loterie transnationale est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse et le Liechtenstein.
