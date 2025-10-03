DE
Plus de 28 millions de francs
La cagnotte est tombée à l’Euro Millions

Un chanceux remporte 28,02 millions de francs à l'Euro Millions vendredi. La combinaison gagnante était 6, 12, 18, 25, 41 et les étoiles 2 et 6. Le prochain tirage mardi mettra en jeu 16 millions de francs.
Publié: il y a 42 minutes
L'Euromillions a fait un nouveau multimillionnaire vendredi (photo d'illustration).
Photo: GAETAN BALLY
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une personne a trouvé la combinaison gagnante du tirage de l’Euro Millions de vendredi. Elle remporte au total 28,02 millions de francs. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 6, 12, 18, 25 et 41 et les étoiles 2 et 6.

Lors du prochain tirage mardi, 16 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. Cette loterie transnationale est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse et le Liechtenstein.

