Les Suisses ont pu souffler
Malgré la hausse des loyers, l'inflation a nettement ralenti en 2025

L'inflation en Suisse a nettement ralenti en 2025 par rapport à l'année précédente. La baisse des coûts de l'énergie a compensé l'accélération des loyers, selon l'OFS.
Publié: 09:41 heures
1/2
En 2025, les prix à la consommation ont augmenté de 0,2%, contre 1,1% l'année précédente.
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les prix à la consommation ont marqué le pas l'an passé en Suisse, l'accélération des loyers ayant notamment été compensée par une baisse des coûts de l'énergie. La tendance devrait inciter la Banque nationale suisse (BNS) à privilégier le statu quo monétaire.

L'inflation a accéléré en moyenne de 0,2% en 2025. L'année précédente, la hausse s'était chiffrée à 1,1%, a indiqué l'Office fédéral de la statistique (OFS) jeudi dans un communiqué.

L'électricité et l'essence en baisse

Le renchérissement sur l'exercice écoulé a été porté par les loyers, les matières premières alimentaires comme le café et le chocolat, ainsi que les prix des restaurants. A l'opposé, les tarifs de l'électricité, de l'essence, des médicaments et des voitures d'occasion ont reculé, ont énuméré les statisticiens fédéraux.

Pour le seul mois de décembre, l'inflation a été nulle sur un an, après un repli de 0,2% en novembre. Sur un mois, elle a par contre accéléré de 0,1%. Alors que les prix des produits locaux ont légèrement augmenté, ceux des denrées importées ont reculé grâce aux effets de change favorables au franc.

Les économistes interrogés par l'agence AWP tablaient sur un indice des prix à la consommation (CPI) entre 0% et 0,2% sur un an en décembre. La variation mensuelle était attendue entre -0,1% et +0,1%.

