Cet aureus, la monnaie d'or romaine, est «un morceau d'histoire» lié aux derniers chapitres de la République romaine. Photo: NGSA

Une rarissime pièce romaine à l'effigie de Brutus, le plus célèbre des assassins de Jules César, a été vendue aux enchères lundi à Genève pour 1,84 million de francs, a annoncé Numismatica Genevensis, responsable de la vente. La pièce en or a été vendue pour plus de 1,84 million de francs, commission de vente comprise, «à un collectionneur européen», a indiqué la société dans un communiqué. Sa mise à prix était de plus de 742'000 euros. La vente a donné lieu à «une intense bataille entre huit enchérisseurs en ligne», a détaillé la maison d'enchères.

Cet aureus, la monnaie d'or romaine, est «un morceau d'histoire» lié aux derniers chapitres de la République romaine, avait expliqué à l'AFP Frank Baldacci, le directeur de Numismatica Genevensis, il y a quelques jours. La pièce – pesant 8 grammes et d'une dimension similaire à celle d'un euro – a été frappée en 43-42 avant JC par «Brutus et ses amis qui ont assassiné Jules César» en mars 44 avant JC, détaille-t-il. Cet aureus particulier arbore côté face le profil de la tête de Brutus entouré de feuilles de laurier et célèbre au revers ses récentes victoires militaires avec des symboles guerriers. C'est l'un des 17 spécimens connus, selon la maison d'enchères.

Cette pièce, «frappée non pas à Rome mais dans un atelier qui bougeait avec Brutus et ses armées, alors qu'il tentait de s'octroyer le pouvoir après avoir assassiné Jules César», avait aussi une «valeur de propagande», selon M. Baldacci. La couronne de lauriers est vraiment le signe de «quelqu'un qui veut se promouvoir empereur» qui veut être «calife à la place du calife», avait-il relevé, soulignant l'inscription «IMP» - pour Imperator, chef des armées, titre qui deviendra héréditaire sous l'Empire.

Réapparition dans les années 1950

La pièce a été frappée peu de temps avant la bataille très célèbre de Philippes, que Brutus a perdu contre Marc-Antoine et Octave et à l'issue de laquelle il s'est «donné la mort», avait expliqué M. Baldacci. L'aureus a voyagé à travers les siècles, passant de main en main, à l'abri des regards. La pièce n'a refait surface que dans les années 1950 lorsqu'elle a été publiée dans le catalogue d'un collectionneur privé. Elle est réapparue par la suite lors d'une vente aux enchères en 2006 à Zurich, où elle a été vendue à un autre collectionneur privé pour 360'000 francs.

La pièce est conservée dans une boîte hermétique pour empêcher toute altération, et pour «garantir son authenticité», avait indiqué M. Baldacci, expliquant que la certification par des sociétés spécialisées se fait notamment en comparant avec d'autres monnaies anciennes, ainsi qu'en examinant l'or utilisé.