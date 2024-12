11 personnalités romandes nous dévoilent leur top musical de 2024

Blaise Bersinger, Johan Djourou ou Lakna: ils nous ont ouvert leur playlist!

Une fois décembre arrivé, impossible d'y échapper: les rétrospectives musicales de fin d'année sont devenues une tradition incontournable. Rendues populaires par Spotify, d'autres plateformes ont depuis emboité le pas du géant du streaming musical, comme Apple Music, YouTube Music ou Deezer.

Et si beaucoup d'auditeurs apprécient le streaming, les ventes physiques représentent une part importante de l'industrie musicale. Pour l'occasion, Blick a demandé à onze personnalités romandes de partager leur bande-son de l'année. Au menu: des incontournables, quelques confessions, de gros coups de cœur et des pépites. Bref! De quoi faire le plein de nouveaux morceaux et rythmer l'année 2025.

1 Daniel Rossellat

1/2 Daniel Rossellat a écouté Aurora en boucle, mais elle ne sera pas à Paléo en 2025! Photo: keystone-sda.ch

Tiens tiens, que peut bien écouter le patron du plus grand festival de musique de Suisse romande? La playlist de Daniel Rossellat, boss du Paléo, était très attendue à Blick. Et alors? C'est l'artiste norvégienne Aurora qui a tourné en boucle dans les oreilles du syndic de Nyon. Cela signifie-t-il qu'on verra à nouveau la star de l'électro-pop à l'affiche de l'édition 2025 de Paléo? «Eh bien non, rétorque le Nyonnais. Je suis à la fois surpris et soulagé. Surpris parce que j'ai écouté beaucoup de musiques différentes durant l'année et que, de mémoire, je n'aurais pas fait ce classement. Soulagé, parce que les artistes que j'écoute, car ils seront sur les scènes du festival l'an prochain, ne sortent pas dans ce classement...» Vous l'avez compris, pour le scoop, on repassera.

2 Lakna

1/2 Lakna est dans les 0,05% des auditeurs de Galbi de Saint Levant. Photo: keystone-sda.ch

Cette année, la chanteuse de RnB n’a pas fait les choses à moitié avec Galbi de Saint Levant en Top 1: «J'ai fait une réelle obsession sur ce son. Je suis dans les 0,05% des personnes qui l'ont le plus streamé, j'aime trop trop trop trop trop.»

Dans sa playlist, on retrouve aussi TIF, Algérien basé à Paris et étoile montante du rap: «Ses textes sont géniaux, il a une écriture folle. Je le trouve vraiment très inspirant, je l'ai déjà vu en concert et j'ai adoré», raconte-t-elle. Suivent Leto et Tyla, avant une surprise en fin de liste: «Le dernier, c'est mon son que je trouve super et qui me met trop de bonne humeur!» On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même.

3 Johan Djourou

1/2 Johan Djourou a découvert Roseline Layo lors de la Coupe d’Afrique des nations. Photo: Toto Marti

Cette année, l’ex-international suisse, qui a passé 21’326 minutes sur Spotify, a beaucoup été inspiré par l’Afrique et ses talents. «J’aime beaucoup leur musique. Roseline Layo est une artiste ivoirienne que j’ai découverte lors de la Coupe d’Afrique des nations», explique-t-il.

L’actuel coordinateur sportif de l'équipe nationale féminine A de football aime avant tout le rythme que ces musiques peuvent proposer. «J’aime quand ça bouge, quand on peut danser», confie-t-il, pas surpris du tout par son top.

4 Danny Khezzar

1/6 Danny Khezzar vibre pour la cuisine et les rythmes ensoleillés. Photo: Blaise Kormann

Le finaliste de Top Chef 2023 et chef du restaurant étoilé Bayview à Genève se révèle être aussi gourmand en cuisine qu'en musique avec 25'467 minutes au compteur depuis le début de l'année. Selon lui, impossible de dissocier ces deux mondes. «La musique fait partie de ma vie tout comme la cuisine! Deux univers, deux passions!», lance-t-il.

Cette année, le chef s’est visiblement laissé emporter par des rythmes ensoleillés d'Amérique du Sud et conclut: «Latino Gang Papi Sheesh.» Tout est dit!

5 Marion Kaelin

1/2 Marion Kaelin a écouté Taylor Swift en boucle... et le revendique!

La créatrice de contenu et animatrice radio, Marion Kaelin assume pleinement son obsession pour LE phénomène pop de l'année. «Est-ce que je n’écoute pas un peu trop Taylor Swift? Non, jamais!», s’amuse-t-elle.

Elle avoue aussi être une grande fan d’Ed Sheeran et de Coldplay. «A force de les écouter, il faudrait vraiment que j’arrive à aller les voir en concert un jour dans ma vie: c’est sur ma to-do list!» Avis à ses proches: on a trouvé le cadeau de Noël idéal.

6 Whitney Toyloy

1/4 Pour Whitney Toyloy, le morceau Coup du Marteau a accompagné l’ambiance de la CAN 2023.

«Ce classement me représente parfaitement. J’écoute énormément d’Afro House et d’afrobeat», confirme l'ex-miss Suisse. Mais un morceau se distingue des autres dans sa playlist annuelle: «Je sais très bien pourquoi le titre Coup du marteau arrive en deuxième position. Avec toute l’ambiance autour de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN), j’ai écouté cette chanson un milliard de fois!» Une preuve de plus que le foot et la musique font bon ménage.

7 Franck Giovannini

1/2 Franck Giovannini n'écoute pas sa musique sur Spotify...

Le chef triplement étoilé du restaurant de l’Hôtel de Ville à Crissier n’est pas un grand adepte de Spotify, ni de musique durant ses journées bien remplies. «Mais cela m’arrive en voiture!», précise-t-il. «J’adore le rock et le hard-rock autant que le piano, des choses très mélodieuses: je pense qu’au niveau de mes goûts musicaux, je m’adoucis un peu avec l’âge.» C'est-à-dire? «En ce moment, c’est 'Demons' de Imagine Dragons. Sinon, 'Unforgiven' de Metallica, l’un de leurs morceaux les plus calmes, mais qui est vraiment magnifique.»

8 Barthélémy Constantin

1/2 Barthélémy Constantin trouve un peu de douceur avec Camilla Cabello au milieu de Vald et Travis Scott. Photo: Claudio De Capitani/freshfocus

«Je n’ai pas beaucoup changé en un an», sourit le directeur sportif du FC Sion, toujours fidèle à Apple Music. Si les rappeurs Vald, Travis Scott et Polo G font toujours partie de son top cinq, Camilla Cabello y fait une surprenante apparition. «C’est un peu l’amour impossible, rigole Barth. Plus sérieusement, c’est une artiste que j’aime bien et un peu de douceur au milieu de tous ces cris, cela fait du bien aussi.»

La promotion en Super League du FC Sion n’a cependant pas permis à Queen et son mythique «We are the champions» de se faire une place dans le top du Valaisan.

9 Blaise Bersinger

1/4 Blaise Bersinger a écouté Pilfingerdansen Remix 11 fois pour embêter ses passagers en voiture.

«Honnêtement, si on me demandait de citer mes cinq titres préférés de l’année, aucun de ceux-là n’y figurerait», admet l’humoriste en découvrant son classement. En tête? Pilfingerdansen Remix. «Apparemment, c’est ma chanson préférée. Mais bon, je l’ai écoutée que 11 fois et c’était à chaque fois dans une voiture pour faire chier les autres passagers.»

Sa vérité musicale se trouve ailleurs: «Le classement des artistes me correspond. Trois artistes suisses sur les cinq. On y trouve du funk, du groove, de la soul et des objets poétiques calmes pour mon grand cœur sec de mâle hétérosexuel en incapacité de gérer ses émotions.» Blaise Bersinger est définitivement un homme de son époque.

10 Valérie Dittli

1/2 Surprise pour Valérie Dittli: elle aussi fait partie de la grande famille des Swifties! Photo: keystone-sda.ch

La conseillère d’Etat vaudoise ne s'attendait pas à retrouver Taylor Swift aussi haut dans son classement: «Je découvre que je suis une swiftie, ce qui me surprend!» Et pour compléter sa bande-son de l'année? «J’adore Florence + The Machine depuis des années ainsi que Billie Eilish et le nouvel album de Queen B est simplement incroyable!»

11 Estelle Revaz

Estelle Revaz, conseillère nationale et artiste engagée, vit ses émotions avec Brahms, Strauss et Sophie de Quay.

Le wrapped d'Estelle Revaz n'en est pas vraiment un: «Je n'ai pas Spotify car cette plateforme de streaming exploite les artistes. En tant qu'artiste, mes albums sont disponibles sur Spotify évidemment mais en tant que mélomane, je ne possède pas d'abonnement pour la raison évoquée.» Mais la conseillère nationale socialiste ne résiste pas à l'envie de tout de même nous dévoiler quelques pépites qui ont rythmé son année et, qui sait, quelques nuits blanches au Palais fédéral.

Concerto pour piano no 1 de Brahms avec Krystian Zimerman

«La pièce est un chef-d’œuvre très fortement chargé émotionnellement. Une histoire d’amour impossible entre le compositeur et Clara Schumann. La catharsis de cette pièce est magistralement sublimée par le pianiste Krystian Zimerman que j’ai entendu petite à Paris aux Champs-Elysées. Une expérience gravée dans mon cœur pour toujours.»

Symphonie alpine de Strauss – sous la direction de Mariss Jansons

«Dans cette pièce magistrale, on est saisi pas la grandeur de la nature et plus particulièrement de la montagne. Je suis née dans un petit village valaisan au milieu des alpes et écouter cette symphonie me fait ressentir toute une panoplie de sensations d’enfance.»

Confession d’une hypersensible – Sophie de Quay

«Sophie est une artiste suisse que j’admire beaucoup pour son courage, son engagement, sa sincérité, sa bienveillance et son rayonnement XXL. Elle est un modèle qui montre qu’il est possible de suivre ses rêves… si on ose franchir le pas.»

What’s up – 4 non blondes

«Je suis une saltimbanque, et je réponds parfaitement au cliché de l’artiste qui ressent intensément les émotions. Ainsi, je vis évidemment l’espoir et la déception avec grande intensité… y compris en politique. Écouter cette chanson me fait du bien pour me libérer.»