En plein centre-ville
Un cycliste de 76 ans meurt percuté par un camion à Lucerne

Un cycliste de 76 ans est mort jeudi à Lucerne après avoir été percuté par un camion dans un carrefour du centre-ville. L’homme est décédé sur place et le conducteur du poids lourd a été hospitalisé pour contrôle.
Publié: il y a 9 minutes
Un cycliste de 76 ans meurt à Lucerne, percuté par un camion en plein carrefour. (Image prétexte)
Photo: Shutterstock
ATS Agence télégraphique suisse

Un cycliste âgé de 76 ans a perdu la vie jeudi à Lucerne, percuté par un camion. La collision est survenue dans un carrefour du centre-ville, alors que le septuagénaire cheminait en droite ligne et que le poids lourd bifurquait en arrivant en sens opposé.

Le retraité a succombé à ses graves blessures sur les lieux de l'accident qui s'est produit peu après 16h00, indique la police lucernoise vendredi. Le chauffeur du camion a été transporté à l'hôpital pour un contrôle. Une enquête doit désormais permettre d'établir les circonstances de l'accident.

