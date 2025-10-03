Un cycliste de 76 ans meurt percuté par un camion à Lucerne

Un cycliste de 76 ans meurt à Lucerne, percuté par un camion en plein carrefour. (Image prétexte)
Photo: Shutterstock
ATS Agence télégraphique suisse
Un cycliste âgé de 76 ans a perdu la vie jeudi à Lucerne, percuté par un camion. La collision est survenue dans un carrefour du centre-ville, alors que le septuagénaire cheminait en droite ligne et que le poids lourd bifurquait en arrivant en sens opposé.
Le retraité a succombé à ses graves blessures sur les lieux de l'accident qui s'est produit peu après 16h00, indique la police lucernoise vendredi. Le chauffeur du camion a été transporté à l'hôpital pour un contrôle. Une enquête doit désormais permettre d'établir les circonstances de l'accident.
