Conseil d'expert: repérer et fuir une personne narcissique

Les narcissiques peuvent-ils aimer? Le narcissisme est-il masculin? Et comment réussir à sortir d'une relation toxique? Entretien avec Marc Walter, médecin-chef et expert renommé en troubles de la personnalité narcissique.

Le professeur Marc Walter dirige la clinique de psychiatrie et de psychothérapie (KPP) en tant que médecin-chef et est membre de la direction des services psychiatriques d'Argovie (PDAG). Il est l'un des experts les plus renommés en matière de troubles narcissiques de la personnalité dans les pays germanophones. Photo: zVg

Sandra Casalini

Marc Walter, peut-on guérir d'un trouble narcissique?

En règle générale, on ne peut pas parler de guérison pour les troubles de la personnalité. Le narcissisme évolue sur un spectre. En fonction de la capacité d'empathie, on peut traiter les symptômes du trouble de la personnalité narcissique de manière satisfaisante ou non. Si dans le cas d'un trouble léger, il y a encore un peu d'empathie, on essaie d'améliorer l'estime de soi et la capacité relationnelle des patients par le biais de la thérapie et d'induire un changement de comportement.

Qu'est-ce que cela signifie?

Dans un premier temps, les narcissiques agissent par intérêt personnel. Mais s'ils traversent une crise psychique, la thérapie leur permet de découvrir avec le temps combien leur estime d'eux-même est instable et comment ils blessent leur entourage. Si de nouvelles expériences relationnelles positives sont vécues au cours de la thérapie, le comportement narcissique peut être réduit.

L'ambition et la confiance en soi ne sont pas une mauvaise chose. Quand deviennent-elles un trouble de la personnalité?

En principe, la limite d'un trouble se situe lorsqu'elle cause une gêne ou un début de souffrance dans la vie quotidienne. Dans le cas du narcissisme, c'est un peu différent, car c'est en premier lieu l'entourage qui souffre, et non le narcissique lui-même. Il ne souffre que lorsqu'il échoue.

Qu'est-ce qui caractérise un trouble de la personnalité narcissique?

Une image exacerbée de soi-même, un besoin accru d'admiration, un manque d'esprit critique, un manque d'intérêt pour les autres, un manque d'empathie. Ce dernier point est probablement le plus marquant et nécessite toujours une combinaison de différents facteurs. Une personne à la critique facile n'est pas forcément narcissique.

Charmant, éloquent, bon conteur - Stefan K. passe bien. Le diagnostic de trouble de la personnalité narcissique aurait étonné son entourage, dit-il. Sauf son ex-femme. Photo: Thomas Meier

Les narcissiques peuvent-ils aimer?

Je pense que oui, mais leur amour est conditionnel. Par exemple, un partenaire amoureux leur procure souvent l'admiration dont ils ont tant besoin. Lorsque cette admiration s'effrite, non seulement leur intérêt pour la relation disparaît, mais aussi celui pour leur partenaire.

Et par rapport à leurs enfants?

Les narcissiques voient typiquement les enfants comme une extension d'eux-mêmes, comme quelque chose qu'ils ont créé. Nous observons souvent ce phénomène. Dans ce cas, l'éducation consiste à façonner l'enfant selon leurs propres idées et à l'orienter en fonction de leurs propres besoins.

Comment développe-t-on un trouble de la personnalité narcissique?

Il existe encore très peu d'études, mais on estime qu'il y a une prédisposition génétique d'environ 50%. C'est plutôt faible pour un trouble psychique, dans le cas de la schizophrénie par exemple, c'est 80%. Il est très probable que des blessures soient apparues dans la petite enfance, par exemple la croyance selon laquelle l'amour dépend de la performance, même si l'on n'a pas été élevé par un parent narcissique. Presque tous les narcissiques ont vécu des traumatismes dans l'enfance, généralement sous forme de négligence affective.

« Nous partons du principe qu'environ 1% de la population est touchée par un trouble de la personnalité narcissique Marc Walter, médecin-chef »

Le narcissisme est-il masculin?

Non. Si nous parlons de narcissisme grandiose, dont il a été question ici jusqu'à présent, la proportion est d'environ trois quarts d'hommes et un quart de femmes. Cela peut aussi s'expliquer par le fait que chez les hommes, une certaine grandiloquence n'est pas seulement tolérée, mais parfois même valorisée par la société, ce qui n'est pas le cas chez les femmes. Chez ces dernières, nous observons plus souvent un narcissisme vulnérable, dans lequel un mur de protection dissimule la vulnérabilité. L'égocentrisme peut se manifester ouvertement chez les deux types de narcissiques, sous forme d'arrogance ou justement de vulnérabilité particulière. Parfois, le narcissisme prend une forme plus cachée et victimaire pour faire culpabiliser l'entourage.

D'après vous, notre société valorise-t-elle le narcissisme?

Nous partons du principe qu'environ 1% de la population est touchée par un trouble de la personnalité narcissique, et parmi ces personnes, très peu sont diagnostiquées. Mais bien sûr, l'image de soi sur les réseaux sociaux est un terrain de jeu pour tous les narcissiques. Et l'ambition et la confiance en soi permettent également d'avancer dans le monde des affaires, jusqu'à un certain point.

Une relation avec un narcissique est-elle possible?

Moins il y a d'empathie, plus c'est difficile. Le problème est que le manque d'empathie est assez difficile à reconnaître, car les narcissiques peuvent très bien se mettre à la place des autres, non pas émotionnellement, mais cognitivement avec leur intellect. Ils remarquent exactement ce que quelqu'un veut entendre et où se trouvent ses points faibles. Cela conduit alors à une relation toxique classique.

« Si quelqu'un voit toujours les autres comme des concurrents, parle constamment en mal des autres et les dévalorise, cela pourrait indiquer un narcissisme Marc Walter, médecin-chef »

Dites-nous en plus.

Au début, vous serez exactement ce que le narcissique souhaite: le partenaire idéal. Ensuite, il s'attaquera de manière ciblée à votre estime de vous, puis suivra une alternance d'éloges exubérants, d'humiliations, de manipulations et de dépendance émotionnelle. Les partenaires ou les enfants de narcissiques luttent souvent avec une estime de soi totalement détruite, des dépressions ou d'autres troubles psychiques.

Comment s'en sortir?

C'est extrêmement difficile. Je conseillerais de chercher de l'aide, éventuellement sans en parler tout de suite au partenaire narcissique pour qu'il ne s'en serve pas contre vous. Ces cas sont malheureusement fréquents dans la pratique.

Quelle est la probabilité d'un traumatisme pour les enfants d'un parent narcissique?

Malheureusement, elle est très élevée. Même si l'autre parent, non narcissique, peut souvent absorber une partie des blessures et des manipulations.

Comment savoir si j'ai affaire à un narcissique?

Ce n'est pas si simple, d'autant plus que le point le plus important, le manque d'empathie, est à peine perceptible au début. Un indicateur peut être par exemple le fait que quelqu'un soit très vite vexé ou offensé, même pour des choses qui n'ont aucun sens, par exemple parce qu'on ne reçoit pas de traitement spécial, même si on n'y a pas droit. De même, si quelqu'un voit toujours les autres comme des concurrents, parle constamment en mal des autres, les dévalorise et ne leur accorde aucun succès, cela pourrait indiquer un narcissisme. Et si vous êtes accusé de narcissisme dans une relation et que vous vous demandez si votre partenaire a raison, il se pourrait bien que le vrai narcissique soit votre accusateur. En effet, si vous vous demandez si vous êtes narcissique, il y a de fortes chances que ce ne soit pas le cas.