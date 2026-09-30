Un père et son fils ont été retrouvés morts lundi à Lauperswil (BE), tous deux tués par balle. Les enquêteurs suspectent un homicide suivi d’un suicide. Une arme a été saisie, une enquête est en cours.

ATS Agence télégraphique suisse

Deux hommes, un père et son fils, sont morts après avoir été retrouvés lundi soir dans un immeuble à Lauperswil (BE), tous deux atteints par balle. Les enquêteurs privilégient à ce stade l’hypothèse d’un homicide suivi d’un acte sans intervention d’un tiers.

La police cantonale bernoise a été alertée lundi vers 20h50 après la découverte d’un homme sans vie dans le bâtiment. A leur arrivée, les secours ont trouvé deux personnes. Le premier homme, un Suisse de 49 ans domicilié dans le canton de Berne, était déjà décédé.

Son père, âgé de 84 ans et également domicilié dans le canton, était grièvement blessé. Après avoir reçu les premiers soins sur place, il a été héliporté par la Rega à l’hôpital dans un état critique. Il y est décédé mardi matin, annonce mercredi la police bernoise.

Les deux hommes présentaient des blessures par balle. Une arme à feu a été saisie sur place. Selon les premiers éléments de l’enquête, les autorités privilégient l’hypothèse d’un homicide suivi d’un acte sans intervention d’un tiers, possiblement un suicide.

Plusieurs services de la Police cantonale bernoise ainsi que le Care Team (service de soins) du canton sont intervenus. Une enquête destinée à établir les circonstances exactes et le déroulement des faits est en cours sous la direction du Ministère public régional de l’Emmental-Haute-Argovie.