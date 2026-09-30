DE
FR

Les deux touchés par balle
Deux hommes morts à Lauperswil, la piste d’un homicide privilégiée

Un père et son fils ont été retrouvés morts lundi à Lauperswil (BE), tous deux tués par balle. Les enquêteurs suspectent un homicide suivi d’un suicide. Une arme a été saisie, une enquête est en cours.
Publié: 14:38 heures
Une arme à feu a été retrouvée sur les lieux.
Photo: DR
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Deux hommes, un père et son fils, sont morts après avoir été retrouvés lundi soir dans un immeuble à Lauperswil (BE), tous deux atteints par balle. Les enquêteurs privilégient à ce stade l’hypothèse d’un homicide suivi d’un acte sans intervention d’un tiers.

La police cantonale bernoise a été alertée lundi vers 20h50 après la découverte d’un homme sans vie dans le bâtiment. A leur arrivée, les secours ont trouvé deux personnes. Le premier homme, un Suisse de 49 ans domicilié dans le canton de Berne, était déjà décédé.

Son père, âgé de 84 ans et également domicilié dans le canton, était grièvement blessé. Après avoir reçu les premiers soins sur place, il a été héliporté par la Rega à l’hôpital dans un état critique. Il y est décédé mardi matin, annonce mercredi la police bernoise.

Les deux hommes présentaient des blessures par balle. Une arme à feu a été saisie sur place. Selon les premiers éléments de l’enquête, les autorités privilégient l’hypothèse d’un homicide suivi d’un acte sans intervention d’un tiers, possiblement un suicide.

Plusieurs services de la Police cantonale bernoise ainsi que le Care Team (service de soins) du canton sont intervenus. Une enquête destinée à établir les circonstances exactes et le déroulement des faits est en cours sous la direction du Ministère public régional de l’Emmental-Haute-Argovie.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
GettyImages-2270136026.jpg
Présenté par
104f7f22-fefc-478b-8b20-d9f5be393985.png
Pas envie de patienter dans la salle d'attente?
Comment se déroule une consultation chez un médecin en ligne
Les sept vins suivants, peu alcoolisés, sont parfaits pour les douces soirées d'été.
Présenté par
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Articles les plus lus
    Articles les plus lus