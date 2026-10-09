Neuf mois après la tragédie de Crans-Montana, Rome refuse de payer 1,5 million de francs pour les soins prodigués aux victimes italiennes dans les hôpitaux suisses. Le Conseil fédéral doit maintenant décider s’il maintient sa demande de paiement ou s’il renonce à la facture.

Les soins hospitaliers pour les victimes italiennes de l’incendie coûtent 1,5 million, Rome refuse de payer

Les soins hospitaliers pour les victimes italiennes de l’incendie coûtent 1,5 million, Rome refuse de payer

En bref Rome refuse de payer 1,5 million de francs pour 12 victimes après Crans-Montana

Les accords plaident en faveur d’un paiement par Rome; les politiciennes sont divisées

La Confédération et le Valais ont payé 37,3 millions de francs

Guido Felder

Plus de neuf mois après la tragédie de Crans-Montana, une facture de plusieurs millions provoque un malaise diplomatique entre Berne et Rome. Selon les informations de la RTS, les frais de traitement des douze victimes italiennes dans les hôpitaux suisses s’élèvent au total à environ 1,5 million de francs. L’Italie refuse toutefois de prendre en charge ce montant, bien que des accords internationaux prévoient une prise en charge par le pays d’origine.

Le Conseil fédéral doit trancher

La classe politique suisse est divisée sur la manière de gérer la situation. Alors que la conseillère nationale vert’libérale Céline Weber insiste sur le respect des traités internationaux, la conseillère nationale socialiste genevoise Laurence Fehlmann Rielle, au vu du sort tragique des victimes, demande un geste de solidarité et l’annulation de la dette par la Confédération.

Jusqu’à présent, la Suisse a déjà mis à disposition 35 millions de francs d’aide, tandis que le canton du Valais a contribué à hauteur de plus de 2,3 millions de francs. Le Conseil fédéral n’a pas encore présenté de solution définitive, mais il devrait prendre prochainement une décision, selon la RTS.