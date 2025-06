Coup de gueule Les communes appellent à faire respecter leur autorité

Les communes ne souhaitent plus être simplement considérées comme des organes d'exécutions. Elles appellent le gouvernement à respecter leur autorité via une déclaration qui sera remise à Beat Jeans, l'homme à la tête du Département fédéral de justice et police.

