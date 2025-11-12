DE
Projets à l'étranger
La Suisse va compenser son CO2 en Zambie et en Ouganda

La Suisse élargit ses efforts de compensation carbone avec de nouveaux accords bilatéraux. Le Conseil fédéral a approuvé des partenariats avec la Zambie, la Mongolie et l'Ouganda, permettant à la Suisse de réduire ses émissions via des projets dans ces pays.
Publié: il y a 34 minutes
La Suisse élargit ses efforts de compensation carbone avec de nouveaux accords. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse pourra réduire ses propres émissions de gaz à effet de serre en réalisant des projets en Zambie, Mongolie et Ouganda. Le Conseil fédéral a approuvé mercredi de nouveaux accords bilatéraux sur la protection du climat avec ces pays.

En ratifiant l’Accord de Paris sur le climat, la Suisse s’est engagée à réduire de 50%, d’ici à 2030, ses émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990, rappelle le gouvernement dans un communiqué. Pour atteindre cet objectif, la Suisse peut prendre des mesures dans le pays mais aussi mener des projets climatiques à l'étranger. La Suisse a déjà signé des accords similaires avec plusieurs pays: le Pérou, le Ghana, le Sénégal, la Géorgie, le Vanuatu, la Dominique, la Thaïlande, l'Ukraine, le Maroc, le Malawi, l'Uruguay, le Chili, le Kenya et la Tunisie.

Les accords obligent les deux parties à utiliser une méthode qui prévient le double comptage (dans le pays cédant et dans le pays cessionnaire) des réductions d'émissions réalisées. Un contrôle des projets est régulièrement effectué pour garantir qu’ils sont conformes aux critères définis et que les réductions d’émissions sont réelles.

