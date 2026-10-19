La sécheresse et la pollution menacent l'eau potable suisse

Face à la sécheresse et aux micropolluants, 400 experts débattent à Zurich lors du Swiss EurEau Water Summit. L’eau de pluie et les terres spongieuses sont au cœur des discussions pour préserver les ressources.

ATS Agence télégraphique suisse

La sécheresse et la pollution menacent l'approvisionnement en eau potable de la population. A la recherche de solutions, de nombreux experts se sont réunis à partir de lundi à Zurich avec des représentants des secteurs de l'eau potable et de l'assainissement.

La gestion de l'eau dans toute l'Europe est confrontée à des défis majeurs. Le changement climatique, les micropolluants, les exigences croissantes en matière de qualité et le financement des infrastructures rendent les échanges transfrontaliers plus importants que jamais, indiquent l’Association professionnelle pour l’eau, le gaz et le chauffage et l’Association suisse des spécialistes de la protection des eaux et des eaux usées à l'occasion du Swiss EurEau Water Summit à Zurich.

Dans un communiqué, les organisateurs soulignent qu'environ 60% de l’eau potable, qui provient à 80% des nappes phréatiques en Suisse, peut aujourd’hui être distribuée à la population sans traitement ou après un traitement simple.

Cependant, en raison de la concentration croissante de polluants chimiques dans les nappes phréatiques, l’approvisionnement local est soumis à une pression de plus en plus forte. L’élimination de ces polluants chimiques ne serait possible, si tant est qu’elle le soit, qu’au prix d’importants efforts en termes de personnel, d’énergie et de moyens financiers. La protection des nappes phréatiques n’en est que plus importante.

L'eau de pluie, un espoir

Dans ces conditions, l’eau de pluie devient de plus en plus intéressante dans le cadre de ce qu’on appelle les «terres spongieuses»: les mesures relatives aux terres spongieuses sont des mesures naturelles ou techniques qui renforcent la rétention d’eau dans les sols, les cours d’eau, les zones humides, les tourbières, les forêts et des bassins versants entiers. Elles pourraient contribuer à atténuer les pics de débit, à réduire le stress hydrique, à préserver les nappes phréatiques, à limiter l’érosion, à valoriser les habitats et à accroître la résilience climatique de nos paysages.

Différents domaines en tireraient simultanément profit: les cultures agricoles, les forêts, la fertilité des sols, l’approvisionnement en eau potable, la biodiversité et les loisirs de proximité.

Lors de la manifestation principale, qui se tiendra mercredi, environ 400 représentants suisses et étrangers sont attendus au premier EurEau Water Summit organisé en Suisse. EurEau est l'association européenne de la gestion de l'eau. Elle représente 38 organisations nationales de gestionnaires de l'eau potable et des eaux usées issues de 33 pays, tant du secteur public que du secteur privé.