Radio Energy ferme ses antennes régionales de St-Gall et Lucerne. La station privée commerciale détenue par Ringier y licencie cinq collaborateurs. Cinq autres seront réaffectés à l'interne. Les filiales de Zurich, Berne et Bâle sont maintenues.

Radio Energy ferme ses filiales à St-Gall et à Lucerne

Cette décision est due au chevauchement de l'audience dans les régions concernées avec celle de Berne et de Zurich. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Radio Energy met fin à ses activités régionales à Saint-Gall et Lucerne. Cinq employés y perdent leur poste, tandis que cinq autres seront réaffectés au sein de l’entreprise. Les antennes de Zurich, Berne et Bâle, elles, continueront d’émettre.

Les équipes de St-Gall et de Lucerne mettront un terme à leur activité à la fin de l'année en cours, indique le groupe de presse Ringier vendredi. Cette décision est due au chevauchement de l'audience dans les régions concernées avec celle de Berne et de Zurich, qui a rendu impossible la viabilité des deux filiales basées en Suisse orientale et en Suisse centrale. Radio Energy Lucerne émet depuis 2021, son homonyme st-galloise depuis 2022.