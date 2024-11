Le meilleur fromage du monde est… portugais!

Le meilleur fromage du monde est «un fromage fantastique», indique sans grande surprise l'un des membres du jury du World Cheese Award. Photo: Shutterstock

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Oublié, le salé légèrement piquant du Sbrinz. Balayés, les grains de sel caramel ornant les plus beaux gruyères. Le meilleur fromage du monde n'est ni suisse, ni français. Il est portugais.

Le Queijo de Ovelha Amanteigado, un fromage de brebis à pâte molle, a remporté le titre aux World Cheese Awards, un des plus prestigieux concours fromagers mondiaux, souligne «Le Parisien». Cette édition, organisée pour la première fois au Portugal, à Viseu, a vu s’affronter 4786 fromages issus de 47 pays, évalués par 240 experts internationaux.

Un fromage «voluptueux»

L'honneur est sauf, puisque des produits suisses (mais aussi norvégiens, italiens ou encore américains) ont obtenu les meilleures notes. Pas suffisamment bonnes, cela dit, pour conquérir le cœur des jurés.

Décrit comme «très équilibré» et «voluptueux», il incarne un «mariage sublime de protéines et de matières grasses», poétise Manuel Maia, membre du jury et expert en exportation de fromages.

Texture, odeur et goût

Lors du concours, chaque fromage est jugé sur son apparence, sa texture, son odeur et son goût. Les fromagers témoignent des difficultés lorsqu'ils transportent leurs produits sur des centaines, voire des milliers de kilomètres.

Depuis 1988, les World Cheese Awards récompensent les petits producteurs comme les grandes entreprises. Cette année, la petite exploitation familiale de 10 employés qui fabrique le Queijo de Ovelha Amanteigado se retrouve auréolée de gloire.