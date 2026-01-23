DE
FR
Photo: Police cantonale valaisanne

Chute mortelle en Valais
Un homme se tue en tombant d'un balcon dans une clinique à Loèche-les-Bains

Tragédie en Valais ce jeudi. Un octogénaire s'est tué en tombant d'un balcon d'une clinique dans la station de Loèche-les-Bains.
Publié: 17:49 heures

Un Suisse de 80 ans s'est tué en tombant d'un balcon à Loèche-les-Bains (VS). Son corps a été retrouvé sans vie jeudi devant une clinique de la station haut-valaisanne, indique vendredi la police cantonale.

«Selon les constatations effectuées à ce stade, l’homme est tombé dans le vide depuis les étages supérieurs de la clinique, pour des raisons encore indéterminées», écrit la police. L’intervention d’un tiers peut être exclue.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Articles les plus lus
    Articles les plus lus