Un Suisse de 80 ans s'est tué en tombant d'un balcon à Loèche-les-Bains (VS). Son corps a été retrouvé sans vie jeudi devant une clinique de la station haut-valaisanne, indique vendredi la police cantonale.
«Selon les constatations effectuées à ce stade, l’homme est tombé dans le vide depuis les étages supérieurs de la clinique, pour des raisons encore indéterminées», écrit la police. L’intervention d’un tiers peut être exclue.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Présenté par
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne