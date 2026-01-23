Tragédie en Valais ce jeudi. Un octogénaire s'est tué en tombant d'un balcon d'une clinique dans la station de Loèche-les-Bains.

Un homme se tue en tombant d'un balcon dans une clinique à Loèche-les-Bains

Un Suisse de 80 ans s'est tué en tombant d'un balcon à Loèche-les-Bains (VS). Son corps a été retrouvé sans vie jeudi devant une clinique de la station haut-valaisanne, indique vendredi la police cantonale.

«Selon les constatations effectuées à ce stade, l’homme est tombé dans le vide depuis les étages supérieurs de la clinique, pour des raisons encore indéterminées», écrit la police. L’intervention d’un tiers peut être exclue.