1/5 La Paradeplatz a été le siège du Credit Suisse pendant plus de 100 ans. Photo: imago/Geisser

Beat Schmid

Il avait quitté Credit Suisse avant que les problèmes de la grande banque ne deviennent trop importants: Iqbal Khan, banquier vedette, est parti brutalement chez UBS fin juin 2019, où il a occupé un poste de haut niveau au sein de la direction du groupe. Entre-temps, nombre de ses anciens collègues ne sont plus employés par CS ni par l'UBS, la plupart ne travaillent même plus dans le secteur bancaire. C'est le cas d'Urs Rohner, président du conseil d'administration du CS, ou des deux CEO Tidjane Thiam et Thomas Gottstein, ainsi que de la responsable des risques Lara Warner ou du chef de la banque d'investissement Brian Chin. La liste pourrait s'allonger presque indéfiniment.

Au Credit Suisse, Iqbal Khan a été chef de l'unité d'affaires International Wealth Management (IWB) de 2015 à 2019 et donc responsable des domaines de la gestion d'actifs et de la banque privée. C'est sous sa responsabilité qu'un tout nouveau produit de placement a été conçu en 2015, les «Supply Chain Finance Funds» (fonds SCF) - plus connus sous le nom de Greensill Funds.

Derrière ce projet se cachait un entrepreneur financier haut en couleur, Lex Greensill, un Australien d'origine qui s'était spécialisé dans le financement des chaînes d'approvisionnement. Pour simplifier, Lex Greensill avançait de l'argent liquide aux entreprises et payait leurs factures de fournisseurs. En échange de ce paiement rapide, il obtenait une petite remise.

Plus tard, Lex Greensill réclamait au client le remboursement intégral de la facture et empochait le bénéfice. Pour pouvoir exercer cette activité à forte intensité de capital, il avait besoin de bailleurs de fonds puissants. C'est ainsi que Credit Suisse est entré en jeu, en collectant des fonds auprès des clients et en les a transmettant à Lex Greensill.

Mais en mars 2021, le château de cartes s'est effondré. Credit Suisse a dû geler des fonds de clients à hauteur de 10 milliards de dollars. Plus de 1000 clients parmi les plus riches de Suisse et de l'étranger ont dû craindre pour leur argent. Une atteinte à l'image dont la banque ne s'est jamais remise. La débâcle de Lex Greensill et la faillite de 5 milliards avec le fonds spéculatif Archegos ont marqué le début de la phase terminale de la banque.

La CEP a enquêté sur le rôle de la Finma

Pour la commission d'enquête parlementaire (CEP), Greensill était un sujet central. Afin de clarifier le rôle de la Finma dans ce contexte, elle a commandé une expertise aux avocats Albrecht Langhart et Matthias Hirschle. Dans ce rapport, de nouveaux détails ont été révélés: les fonds SCF ont été mis en place de manière bâclée, les risques structurels n'ont pas été identifiés et donc pas surveillés, la couverture d'assurance était insuffisante et les conseillers bancaires ont reçu des incitations financières pour vendre les fonds.

« Pendant toute la période examinée, Credit Suisse n'a pas respecté les exigences d'une organisation appropriée qu'une banque doit maintenir en permanence Un chargé d'enquête de la Finma »

Un chargé d'enquête de la Finma a également constaté que «le processus de qualification des fonds SCF était déjà entaché de défauts», que «les risques identifiables n'ont pas été identifiés avec soin» et qu'il existait «des conflits d'intérêts et des incitations erronées dans la distribution des fonds SCF». Sa conclusion: «Pendant toute la période examinée, Credit Suisse n'a pas respecté les exigences d'une organisation appropriée qu'une banque doit maintenir en permanence.»

La défaillance des fonds Greensill a fait de nombreuses victimes au sein de la direction de Credit Suisse. D'anciens chefs de la gestion d'actifs comme Eric Varvel et Michel Degen, ainsi que la directrice des risques Lara Warner ont quitté la banque. L'ex-CEO Thomas Gottstein est lui aussi dans le collimateur de l'autorité, comme l'a révélé Blick en juillet 2023.

«Pas adapté à l'échelon»

Iqbal Khan, en revanche, n'a pas été touché par la Finma. Il n'y a pas de procédure d'enforcement à son encontre et il n'a apparemment jamais été interrogé sur le fond. C'est étonnant, étant donné qu'il a été le chef suprême du private banking et de l'asset management de 2017 jusqu'à son départ fin juin 2019 et qu'en tant que membre de la direction du groupe, il était en grande partie responsable de l'organisation qui, selon la Finma, n'était pas adéquate.

Que savait Iqbal Khan et aurait-il dû intervenir? Selon des sources internes, il n'aurait été impliqué ni dans la conception ni dans l'approbation des fonds. «Cela n'aurait pas été conforme à l'échelon», explique une personne de référence. De même, les fonds Greensill ne seraient pas apparus sur son radar pendant longtemps. Une «paper trail» (trace de données) n'a pu être mise en évidence que pour le deuxième trimestre 2019, donc peu avant son départ.

Selon les sources, il avait alors été informé que les fonds des clients avaient fortement augmenté en peu de temps, ce qui avait soulevé des questions. Lorsque Iqbal Khan a quitté Credit Suisse, les avoirs des clients s'élevaient à 8,2 milliards de dollars. On peut toutefois supposer que le manager devait déjà être au courant de l'existence de ces fonds, d'autant plus que la vente s'est très bien passée et que son département en a profité.

Le fait que la Finma l'ait laissé tranquille est probablement aussi lié au fait que Iqbal Khan a rejoint UBS juste à temps. Interrogée, une porte-parole de la banque écrit: «L'affaire a été minutieusement examinée pendant deux ans par des experts internes et externes de Credit Suisse, la Finma a mené et conclu une procédure d'enforcement. Monsieur Khan n'est concerné par aucune de ces procédures et aucune enquête n'a établi de manquement de sa part.» Iqbal Khan lui-même a déclaré dans une interview accordée à la «NZZ» il y a un an qu'il bénéficiait de la confiance de Sergio Ermotti et de celle du conseil d'administration. «C'est ce qui est vraiment important pour moi.»

La Finma n'a pas répondu plus en détail à différentes questions sur le rôle du manager lorsqu'il travaillait à Credit Suisse. Une porte-parole écrit que la Finma intervient toujours lorsque «des imputabilités individuelles sont trouvées pour des violations du droit de la surveillance».