DE
FR

Son frère est indemne
Un jeune homme meurt en traversant les voies à Aarau

Un homme de 24 ans est décédé après avoir été percuté par un train vendredi soir à Aarau. Tout semble indiquer pour l'instant qu'il s'agit d'un accident.
Publié: il y a 3 minutes
Les deux frères ont voulu traverser le réseau de voies situé à l'est de la gare argovienne (photo d'illustration).
Photo: RMS
20398918 AuthorPlaceholder.png
Janine Enderli

Un tragique accident s’est produit vendredi soir en Argovie. Un homme de 24 ans a perdu la vie après avoir été percuté par un train de marchandises alors qu’il traversait les voies, a confirmé la police cantonale à Blick.

Le jeune homme se trouvait avec son frère lorsqu’ils ont pénétré sur le réseau de voies situé à l'est de la gare. «Alors qu’ils avaient déjà traversé plusieurs voies, le jeune homme de 24 ans a été percuté par un train de marchandises circulant à grande vitesse. Il a succombé à ses blessures. Son frère cadet est resté indemne», précise la police dans un communiqué.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les deux hommes auraient voulu emprunter un raccourci en traversant les voies. Rien ne laisse pour l’heure penser à l’intervention d’un tiers. La police cantonale d’Argovie et le parquet ont ouvert une enquête afin d’établir les circonstances exactes du drame.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Inter Milan v Club Bruges KV - UEFA Champions League 2026/2027
Présenté par
Canal+.png
UEFA Champions League
Paris SG-Barcelone mardi, Sommer mercredi
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
Articles les plus lus
    Articles les plus lus