Un homme de 24 ans est décédé après avoir été percuté par un train vendredi soir à Aarau. Tout semble indiquer pour l'instant qu'il s'agit d'un accident.

Un jeune homme meurt en traversant les voies à Aarau

Un jeune homme meurt en traversant les voies à Aarau

Janine Enderli

Un tragique accident s’est produit vendredi soir en Argovie. Un homme de 24 ans a perdu la vie après avoir été percuté par un train de marchandises alors qu’il traversait les voies, a confirmé la police cantonale à Blick.

Le jeune homme se trouvait avec son frère lorsqu’ils ont pénétré sur le réseau de voies situé à l'est de la gare. «Alors qu’ils avaient déjà traversé plusieurs voies, le jeune homme de 24 ans a été percuté par un train de marchandises circulant à grande vitesse. Il a succombé à ses blessures. Son frère cadet est resté indemne», précise la police dans un communiqué.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les deux hommes auraient voulu emprunter un raccourci en traversant les voies. Rien ne laisse pour l’heure penser à l’intervention d’un tiers. La police cantonale d’Argovie et le parquet ont ouvert une enquête afin d’établir les circonstances exactes du drame.