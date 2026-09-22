Au programme de ce mardi 22 septembre: l'industrie suisse appelée à faire des réserves de fioul, la Chaux-de-Fonds révèle son programme culturel 2027, une nouvelle étude sur les TPG, la loi sur les épidémies débattue et, enfin, les lauréats des prix suisses Marcel Benoist et Latsis dévoilés.

Face à des stocks de gaz faibles, l’industrie suisse appelée à faire des réserves de fioul

Face à des stocks de gaz faibles, l’industrie suisse appelée à faire des réserves de fioul

Bonjour, bonjour! Après ce petit week-end prolongé, retour à l'actualité. Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose une sélection des actualités suisses à ne pas manquer en ce mardi 22 septembre. Bonne lecture!

1 Les industriels suisses appelés à constituer leurs stocks

A l’approche de l’hiver prochain, les grands fournisseurs d’énergie appellent leurs clients industriels à constituer des stocks de fioul par précaution, rapportent les journaux de CH Media. En cause, des stocks européens de gaz qui ne sont remplis qu’à environ 70%, un niveau inédit depuis cinq ans. La Suisse, qui ne dispose pas de capacités de stockage propres, pourrait être particulièrement exposée en cas de pénurie. L’OFAE n’est pas à l’origine de ces appels, mais juge la démarche compréhensible.

2 La Chaux-de-Fonds dévoile son programme culturel 2027

Elue Capitale culturelle suisse 2027, La Chaux-de-Fonds révèle ce mardi sa programmation détaillée. Plus de 300 événements se dérouleront toute l'année dans les quatre coins de la ville. Cet événement festif marque le compte à rebours de 100 jours avant le lancement de la manifestation. Une première en Suisse.

3 Une nouvelle étude sur les jeunes et les TPG

A Genève, les jeunes sont davantage enclins à prendre les transports publics lorsque leur abonnement est financé par l’Etat. C’est ce que montre une étude de l’EPFL, citée par la «Tribune de Genève», qui s’est intéressée à une mesure cantonale lancée il y a un an et offrant aux jeunes étudiants et travailleurs un abonnement entièrement pris en charge. Résultat: les jeunes qui n’étaient auparavant pas abonnés se sont davantage tournés vers les transports publics genevois.

4 Un vote sur la révision de la loi sur les épidémies

Le Conseil des Etats s’attaque à la révision de la loi sur les épidémies, avec en ligne de mire les leçons tirées de la crise du Covid-19. Le point qui fâche: l'aide aux entreprises qui ont subi des pertes à cause des restrictions sanitaires. Faut-il leur accorder des indemnités à fonds perdu ou privilégier des crédits bancaires garantis par la Confédération? La majorité défend la première option, tandis qu’une minorité centriste plaide pour limiter l’aide publique aux besoins de liquidités.

5 Annonce des lauréats des prix Marcel Benoist et Latsis

Côté science, les lauréats des prestigieux prix suisses Marcel Benoist et Latsis seront dévoilés aujourd’hui à Berne. Chaque année, ces deux distinctions mettent à l’honneur des chercheurs dont les travaux, menés en Suisse, contribuent à faire avancer la connaissance dans des domaines aussi variés que les sciences naturelles, les technologies ou encore les sciences humaines et sociales.