Les Suisses mangent moins de chocolat: Camille Bloch dit avoir vendu 10% de moins en 2026. Son patron accuse la chaleur et mise sur le retour du froid et des fêtes pour relancer la demande.

La canicule a fait fondre l’appétit des Suisses pour le chocolat

La canicule a fait fondre l’appétit des Suisses pour le chocolat

Toan Izaguirre Journaliste Blick

Avec la chaleur, votre appétit diminue? C’est encore plus vrai pour le chocolat, si l’on en croit le chocolatier Camille Bloch. Selon le fabricant jurassien, les Suisses ont boudé ses tablettes: ses ventes ont reculé de 10% en 2026, et son patron pointe du doigt les fortes chaleurs.

«Par rapport à l’an dernier, qui n’était déjà pas une année formidable, nous avons enregistré un nouveau recul, en 2026, de l’ordre de 10%», explique Daniel Bloch, patron de l’entreprise basée dans le Jura bernois, dans une interview accordée à RJB. D’autres facteurs expliquent cette baisse, admet-il, comme le climat général de consommation.

La firme n’entend pas pour autant baisser ses prix ou proposer des réductions, ce qui pourrait «nuire à la réputation de nos marques et à nos marges», avance Daniel Bloch à nos confrères. Optimiste, il espère que «la demande va repartir avec la baisse des températures et les fêtes».

D'autres fabricants cassent les prix

Plus largement, les ventes de chocolat en Suisse ont reculé de 4,4% en 2025, puis de 6% au premier semestre 2026, rapportait la RTS début octobre. En cause: des prix élevés et l’évolution des habitudes alimentaires. Le prix du cacao a triplé en trois ans, ce qui a forcé les fabricants à répercuter la hausse. Si le chiffre d’affaires résiste, les volumes ont chuté de 7,9% l’an dernier, à 192'500 tonnes. Leader du secteur, Lindt & Sprüngli a procédé cet été à des «ajustements de prix», comprenez des baisses, face au recul de la demande.

La branche refuse de parler de «crise», mais s’inquiète pour sa compétitivité. Les Suisses restent toutefois les premiers consommateurs de chocolat au monde, avec 10,3 kilos par habitant en 2025.