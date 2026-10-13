DE
FR

Une reprise avec l'hiver?
La canicule a fait fondre l’appétit des Suisses pour le chocolat

Les Suisses mangent moins de chocolat: Camille Bloch dit avoir vendu 10% de moins en 2026. Son patron accuse la chaleur et mise sur le retour du froid et des fêtes pour relancer la demande.
Publié: il y a 17 minutes
1/5
Les ventes du fabricant jurassien Camille Bloch ont reculé de 10% en 2026.
Photo: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott
Toan Izaguirre - Journaliste Blick
Toan IzaguirreJournaliste Blick

Avec la chaleur, votre appétit diminue? C’est encore plus vrai pour le chocolat, si l’on en croit le chocolatier Camille Bloch. Selon le fabricant jurassien, les Suisses ont boudé ses tablettes: ses ventes ont reculé de 10% en 2026, et son patron pointe du doigt les fortes chaleurs.

«Par rapport à l’an dernier, qui n’était déjà pas une année formidable, nous avons enregistré un nouveau recul, en 2026, de l’ordre de 10%», explique Daniel Bloch, patron de l’entreprise basée dans le Jura bernois, dans une interview accordée à RJB. D’autres facteurs expliquent cette baisse, admet-il, comme le climat général de consommation.

A lire aussi
Lindt & Sprüngli lancera des formats de chocolat plus accessibles.
Les ventes dégringolent
Boudé par les consommateurs, Lindt doit rectifier le tir
L’action de Lindt & Sprüngli est passée de son pic de 128’600 francs en février 2026 à environ 94’000 francs.
Après plusieurs hausses
Coop et Migros volent au secours du chocolat Lindt... en cassant les prix

La firme n’entend pas pour autant baisser ses prix ou proposer des réductions, ce qui pourrait «nuire à la réputation de nos marques et à nos marges», avance Daniel Bloch à nos confrères. Optimiste, il espère que «la demande va repartir avec la baisse des températures et les fêtes».

D'autres fabricants cassent les prix

Plus largement, les ventes de chocolat en Suisse ont reculé de 4,4% en 2025, puis de 6% au premier semestre 2026, rapportait la RTS début octobre. En cause: des prix élevés et l’évolution des habitudes alimentaires. Le prix du cacao a triplé en trois ans, ce qui a forcé les fabricants à répercuter la hausse. Si le chiffre d’affaires résiste, les volumes ont chuté de 7,9% l’an dernier, à 192'500 tonnes. Leader du secteur, Lindt & Sprüngli a procédé cet été à des «ajustements de prix», comprenez des baisses, face au recul de la demande.

La branche refuse de parler de «crise», mais s’inquiète pour sa compétitivité. Les Suisses restent toutefois les premiers consommateurs de chocolat au monde, avec 10,3 kilos par habitant en 2025.

Découvrez nos contenus sponsorisés
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Articles les plus lus
    Articles les plus lus