Les habitants de Brienz (GR) pourront regagner leur domicile dès lundi. Après plus d’une année d’évacuation liée à des risques d’éboulements, la commune d’Albula a annoncé jeudi la levée de l’évacuation et de l’interdiction d’accès au village.

Les autorités lèvent l'évacuation de Brienz dès lundi

ATS Agence télégraphique suisse

