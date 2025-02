Un chauffeur livreur de 40 ans est porté disparu depuis mercredi 19 février. Il n’a plus donné de nouvelles depuis sa dernière livraison.

Les recherches effectuées par la police n’ont pas permis de le retrouver pour l’instant.

Mercredi 19 février 2025, vers 14 heures, Grégory P., 40 ans, chauffeur livreur, a effectué une livraison à Semsales (FR), puis devait se rendre à Puidoux, mais il n'est jamais arrivé à destination. Il n’a plus donné de nouvelles depuis sa dernière livraison. Les recherches effectuées par la police n’ont pas permis de le retrouver pour l’instant.

Barbe et lunettes de vue

Il correspond au signalement suivant: 170 cm, corpulence moyenne, cheveux noirs et courts, porte une barbe et des lunettes de vue, yeux bruns. Au moment de sa disparition, il était vêtu d’un pantalon de travail noir et gris, sweat gris avec inscription BAUKNECHT AG, chaussures de sécurité noires. Il était au volant d’une voiture de livraison Renault Master gris, VD-628460, qui n'a pas retrouvée à ce jour.

Toutes les personnes ayant remarqué cette personne ou ayant des renseignements relatifs à sa disparition sont priées de prendre contact avec la Police cantonale vaudoise au +41 21 343 15 10 ou avec le poste de police le plus proche.