Condamné, un prof de gym de La Côte interdit de travailler avec des enfants

Reconnu coupable d’attouchements sur une élève mineure, un enseignant de La Côte a été condamné à deux ans de prison, dont six mois ferme, et interdit d’exercer avec des enfants pendant dix ans.

Le Tribunal correctionnel de Nyon n'a pas cru à la version du prof de gym, qui assure que son élève était victime d'hallucinations. Photo: Keystone

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Le Tribunal correctionnel de Nyon a condamné mardi un professeur de gym pour des attouchements répétés sur une élève, âgée de 13 à 14 ans au moment des faits, rapporte «24 heures». Le quadragénaire, qui nie les accusations, a écopé de deux ans de prison, dont six mois ferme, et d’une interdiction de travailler avec des enfants pendant dix ans.

La cour a jugé sa culpabilité lourde et sa défense peu crédible. En effet, il affirme que la jeune fille a halluciné les faits, indique le quotidien. Cependant, la version de la victime a été considérée cohérente et constante. L’enseignant, en larmes, a clamé son innocence et annoncé un recours.

Malgré une plainte, le prof a continué à enseigner

Aujourd’hui majeure, la plaignante se dit soulagée d’avoir été crue, même si le traumatisme reste difficile à surmonter. Son avocate déplore que le professeur ait continué à enseigner malgré la plainte déposée en 2019.

Elle appelle le Département de l’enseignement à tirer les conséquences de ce jugement. La femme de loi souligne la nécessité de protéger les jeunes filles.