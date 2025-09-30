DE
FR

Association intercantonale
Une plateforme de décarbonation des produits agricoles suisses

L'association AgroImpact lance une plateforme innovante pour décarboner l'agriculture suisse. Ce système permet aux agriculteurs de monétiser leurs efforts écologiques grâce à des primes versées par des entreprises alimentaires, réduisant ainsi leur empreinte carbone.
Publié: il y a 48 minutes
Partager
Écouter
Les parties prenantes d'AgroImpact se sont réunies mardi à Daillens pour présenter la première plateforme de décarbonation des produits agricoles.
Photo: CYRIL ZINGARO
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Soutenir l'agriculture suisse dans la transition écologique: c'est l'objectif de l'association intercantonale AgroImpact qui a présenté mardi sa plateforme de décarbonation des produits agricoles, qui associe les fermes aux entreprises du secteur alimentaire. Ce système inédit permet aux agriculteurs de monétiser leurs efforts environnementaux via un système de primes. Celles-ci sont versées par des entreprises qui contribuent ainsi à réduire l'empreinte carbone de leur approvisionnement.

La plateforme est déjà utilisée par plusieurs grands groupes, à savoir Nestlé Suisse, Groupe Minoteries, Sucre Suisse, Florin et Lidl. Du côté des fermes, elles sont actuellement 281 issues de plusieurs cantons (BE, FR, GE, JU, NE, VD) à avoir demandé un bilan carbone complet, et 128 à avoir déjà adopté un plan climatique personnalisé sur 6 ans.

Chambres d'agriculture, scientifiques, ONG et cantons (romands essentiellement pour le moment) participent aussi au projet.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Présenté par
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Le budget familial
Stratégies pour une retraite stable malgré le temps passé en famille
Ces six questions sont votre clé pour trouver l'abonnement mobile idéal
Présenté par
Ces six questions sont votre clé pour trouver l'abonnement mobile idéal
Guide pratique
Six questions pour trouver votre abonnement mobile idéal
Les coups de cœur de l’automne en train
Présenté par
Les coups de cœur de l’automne en train
Montez, descendez, profitez
Les coups de cœur de l’automne en train
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus