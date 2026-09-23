L'armée suisse va renforcer sa présence militaire en Bosnie

La Suisse enverra 12 militaires supplémentaires en Bosnie-Herzégovine dès janvier 2027 pour renforcer la mission EUFOR. Une demande de l'Autriche, visant à soutenir la sécurité dans les Balkans, a été approuvée.

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse renforcera temporairement sa contribution à la Force multinationale de l'UE en Bosnie et Herzégovine (EUFOR ALTHEA). En 2027, elle enverra 12 militaires supplémentaires, engagés dans les domaines du transport et du travail d'état-major. La demande émane de l'Autriche, qui assurera la présidence tournante de la force en 2027.

Cet engagement répond aux objectifs de la Suisse en matière de politique de sécurité et de politique extérieure puisqu’il contribue à la sécurité et à la stabilité de la Bosnie et Herzégovine et des Balkans occidentaux. Il constitue également une démonstration de solidarité qui contribue au renforcement du partenariat de la Suisse avec l'UE en matière de politique de sécurité.

«La région reste une poudrière»

Priska Seiler Graf (PS/ZH) a plaidé mercredi pour augmenter l'effectif à 36 militaires, comme le Conseil l'avait décidé en première lecture. «La région reste une poudrière», a-t-elle avancé. Seul son parti l'a suivie.

«La situation est fragile et peut mener à une escalade à n'importe quel moment», a reconnu Nicole Barandun (Centre/ZH). «Mais on ne peut pas risquer de mettre en péril notre engagement en raison d'une différence entre les Chambres», a-t-elle avancé, rappelant que le Conseil des Etats avait refusé d'augmenter le contingent à 36, au lieu de 12 militaires.

«La mission doit commencer en décembre pour que les militaires soient sur place début janvier», a expliqué le ministre de la défense Martin Pfister. Tout en reconnaissant la validité des arguments de Mme Seiler Graf. L'armée suisse participe depuis novembre 2004 à cette mission de promotion de la paix avec un contingent de 20 militaires armés, un engagement approuvé par le Parlement.