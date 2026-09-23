DE
FR

Mission EUFOR
L'armée suisse va renforcer sa présence militaire en Bosnie

La Suisse enverra 12 militaires supplémentaires en Bosnie-Herzégovine dès janvier 2027 pour renforcer la mission EUFOR. Une demande de l'Autriche, visant à soutenir la sécurité dans les Balkans, a été approuvée.
Publié: 08:44 heures
1/2
La Suisse va déployer 12 militaires supplémentaires en Bosnie-Herzégovine dès janvier 2027.
Photo: Keystone
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse renforcera temporairement sa contribution à la Force multinationale de l'UE en Bosnie et Herzégovine (EUFOR ALTHEA). En 2027, elle enverra 12 militaires supplémentaires, engagés dans les domaines du transport et du travail d'état-major. La demande émane de l'Autriche, qui assurera la présidence tournante de la force en 2027.

Cet engagement répond aux objectifs de la Suisse en matière de politique de sécurité et de politique extérieure puisqu’il contribue à la sécurité et à la stabilité de la Bosnie et Herzégovine et des Balkans occidentaux. Il constitue également une démonstration de solidarité qui contribue au renforcement du partenariat de la Suisse avec l'UE en matière de politique de sécurité.

«La région reste une poudrière»

Priska Seiler Graf (PS/ZH) a plaidé mercredi pour augmenter l'effectif à 36 militaires, comme le Conseil l'avait décidé en première lecture. «La région reste une poudrière», a-t-elle avancé. Seul son parti l'a suivie.

«La situation est fragile et peut mener à une escalade à n'importe quel moment», a reconnu Nicole Barandun (Centre/ZH). «Mais on ne peut pas risquer de mettre en péril notre engagement en raison d'une différence entre les Chambres», a-t-elle avancé, rappelant que le Conseil des Etats avait refusé d'augmenter le contingent à 36, au lieu de 12 militaires.

«La mission doit commencer en décembre pour que les militaires soient sur place début janvier», a expliqué le ministre de la défense Martin Pfister. Tout en reconnaissant la validité des arguments de Mme Seiler Graf. L'armée suisse participe depuis novembre 2004 à cette mission de promotion de la paix avec un contingent de 20 militaires armés, un engagement approuvé par le Parlement.

Découvrez nos contenus sponsorisés
_NAG5345.jpg
Présenté par
SRK_Logo_f_HGL_rgb.png
«En Suisse, nous avons les moyens et les structures pour prévenir ces risques. Les habitants d’ici n’ont pas cette possibilité»
L’acteur Max Hubacher s‘immerge dans les défis du terrain
Baustellen verhindern_ Dank einer vorbeugenden Zustandsanalyse.jpg
Présenté par
DEF_40_jahre_07_01_D_PFADE.png
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
GettyImages-1056431092.jpg
Avec vidéo
Présenté par
MRKC_Logo_Varainte_Black.png
Un médecin de la reproduction sur l'engouement pour la congélation d'ovocytes
«Le social freezing est une arme à double tranchant»
Les sept vins suivants, peu alcoolisés, sont parfaits pour les douces soirées d'été.
Présenté par
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
DSC01425.jpg
Présenté par
Amag_Leasing_horizontal_weiss.png
Une catégorie sous-estimée
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
«Seules des équipes en bonne santé et performantes sont à même de garantir qualité et efficacité», souligne Sandra Schwendener, responsable Health and Diversity Management chez Helsana.
Présenté par
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Spusu_2513-Edit.jpg
Présenté par
spusu-logo-weisser-Hintergrund_rgb_500x180px.png
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus