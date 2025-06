Près de quatre ans de prison à nouveau pour Brian Keller

Ces derniers mois, Brian Keller s'est lancé dans une carrière de boxeur. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

L'ex-délinquant le plus médiatisé de Suisse risque de repasser par la case «prison» après avoir été libéré en automne 2023. La justice zurichoise a condamné Brian Keller à trois ans et neuf mois d'incarcération pour avoir frappé lourdement un influenceur qui lui est hostile sur les réseaux sociaux.

Dans son jugement rendu vendredi, le Tribunal de district de Zurich a reconnu l'accusé âgé de 29 ans coupable de tentative de lésion corporelle grave et d'appel au crime. Les juges ont suivi en grande partie le réquisitoire du procureur qui exigeait une peine de quatre ans et quatre mois de prison contre le prévenu. La défense avait demandé que la sanction ne dépasse pas une peine de prison avec sursis.

Le jugement n'est pas encore entré en force. Brian Keller peut faire appel, ce qu'il va faire probablement. Il n'était pas présent lors de son procès, contrairement à sa victime qui purge actuellement une peine de prison.

Filmé par une caméra de surveillance

Les faits incriminés remontent au 2 mai 2024. Ce soir-là, Brian Keller s'est approché de sa victime au pas de course en pleine rue et l'a frappée à la tête à six reprises à coups de poing, lui infligeant des fractures au visage et une commotion cérébrale.

Cette agression a été filmée par une caméra de surveillance. Elle faisait suite à de nombreuses insultes, provocations et menaces que les deux protagonistes s'échangeaient en ligne depuis des années.

Désormais boxeur

Brian Keller, qui souhaite être désigné dans les médias par son nom civil, est sorti de prison en novembre 2023. après avoir passé plus de 10 ans en détention. Ses premiers ennuis judiciaires datent de son adolescence.

La télévision alémanique SRF a fait connaître le jeune homme en 2013 en lui attribuant le pseudonyme de «Carlos». Un reportage révélait alors les coûts élevés de l'encadrement mis en place par la justice des mineurs pour sa réinsertion, suscitant un tollé et l'abandon du projet. Le jeune homme a ensuite récidivé.

Ces derniers mois, Brian Keller s'est lancé dans une carrière de boxeur. Fin avril, il a remporté un combat par k.o. à Winterthour (ZH) contre l'ancien judoka français Claude Wilfried. Selon les expertises d'une psychologue et d'un travailleur social, mandatés par la justice zurichoise, le jeune homme est en bonne voie de réintégration sociale.