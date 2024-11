Thierry Brechbühler est conseiller communal à La Chaux-de-Fonds. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

L'UDC neuchâteloise a approuvé mercredi soir à Couvet (NE) à la quasi-unanimité le projet d'alliance de droite pour l'élection du Conseil d'Etat le 23 mars 2025. Le conseiller communal chaux-de-fonnier Thierry Brechbühler a été choisi à l'unanimité pour représenter son parti dans le ticket commun de droite.

«Cette validation était la dernière étape nécessaire pour que cette alliance inouïe voie le jour à Neuchâtel», a indiqué le parti. Le président de l'UDC Neuchâtel, Niels Rosselet-Christ, cité dans le communiqué, a déclaré que néanmoins «’l'UDC restera l’UDC ; il ne s’agit pas d’être les porteurs d’eau du PLR, ni d’une alliance idéologique mais bien d’une alliance de circonstance».

Outre l'UDC, cette liste commune va comporter les deux conseillers d'Etat PLR sortants Laurent Favre et Crystel Graf, le chef du groupe PLR au Grand Conseil, Quentin Di Meo et la députée du Centre Manon Freitag. «Cette conjonction de nos forces nous permettra assurément d’éviter un virage à gauche au gouvernement. Ce rapprochement des droites sera profitable aux trois partis et à la population», a ajouté l'UDC.

Alliance à gauche également

L’Alliance neuchâteloise portera «des thèmes sur lesquels les trois partis se retrouvent sur de nombreux points de leur programme, comme le pouvoir d’achat, la fiscalité, la sécurité ou encore la mobilité», a expliqué le parti.

A gauche, les PS, les Vert-e-s et le POP auront aussi un ticket commun. Le PS désignera officiellement ses deux candidats le 15 novembre alors que les deux conseillers d'Etat sortants Florence Nater et Frédéric Mairy ont fait savoir qu'ils souhaitaient se représenter.

Les Vert-e-s désigneront leurs candidats le 16 novembre. La conseillère aux Etats Céline Vara est candidate à la candidature, tout comme la députée et ex-présidente du parti, Christine Ammann Tschopp et le consultant culturel Cyril Tissot. Le POP n'a pas désigné son ou sa candidate.