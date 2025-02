Alcool interdit pour les profs Picoler pour supporter les morveux sur les pistes, c’est fini

Les enseignants et moniteurs des écoles neuchâteloises ne sont pas contents. Une nouvelle directive les prive d'alcool en journée lors des camps de ski avec les élèves. Leur timing étonne, alors que les stations déplorent de plus en plus d'accidents sur les pistes.