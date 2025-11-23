Lorsqu'un conseiller fédéral quitte ses fonctions, ses plus proches collaborateurs sont confrontés à une question presque existentielle: partir ou rester? Certains veulent de toute façon changer de carrière, d'autres ne s'entendent pas avec leur nouveau chef.
S'ils décident de partir, ils partent souvent avec un golden handshake (une poignée de main en or, en français): ces indemnités peuvent ainsi sérieusement inciter à faire ses valises et à partir loin de la Berne fédérale.
Le conseiller fédéral Alain Berset a quitté son poste de conseiller fédéral fin 2023. Il a ensuite été élu secrétaire général du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Au total, ses collaborateurs les plus proches à Berne ont perçu 750'000 francs, comme le montrent les recherches que Blick a effectué sur la bases de documents transmis par la Confédération au nom de la loi sur la transparence. Alors qui a reçu combien?
- Lukas Gresch a reçu la plus grosse somme, soit 366'665 francs! Lukas Gresch a été le secrétaire général d'Alain Berset de 2020 à 2023. C'est lui qui a préparé dossiers les plus important qui ont occupé le conseiller fédéral. Aujourd'hui, il est partenaire chez Hirzel Neef Schmid Konsulenten. Cette entreprise compte parmi les agences de lobbying les plus influentes de Suisse.
- Stefan Honegger a touché 153'207 francs. Il a travaillé de 2020 à 2023 comme collaborateur personnel d'Alain Berset et était responsable des domaines de la santé, de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Avec Peter Lauener, l'ancien chef de la communication d'Alain Berset, il a fondé l'agence de conseil Plus-Value.
- Michael Brändle a reçu 133'728 francs, bien qu'il ait travaillé nettement plus longtemps pour Alain Berset que Stefan Honegger. Michael Brändle a été le collaborateur personnel de Berset de 2012 à 2023. Il est aujourd'hui président de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia et directeur adjoint de l'Union des villes suisses.
- Rémy Lüthy a été secrétaire général adjoint pendant une année seulement, entre 2023 à 2024. Malgré sa courte période à Berne, ce diplômé d'un CAS de la HSG a reçu une indemnité de départ de 53'759 francs. Il est aujourd'hui responsable de l'employabilité, de la santé et des affaires sociales au sein des CFF.
- Gianna Blum n'a elle aussi travaillé que brièvement pour Alain Berset, de 2022 à fin 2023 en tant que coresponsable de la communication. L'ancienne journaliste de Blick a reçu un cadeau d'adieu d'un montant de 44'311 francs. Aujourd'hui, Gianna Blum travaille pour le service de presse de la directrice de la SSR, Susanne Wille.