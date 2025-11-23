Dernière mise à jour: il y a 56 minutes

Lorsqu'Alain Berset a quitté le Conseil fédéral, ses proches ont reçu de beaux cadeaux d'adieu sous forme d'indemnités de départ généreuses. Blick s'est procuré le détail des sommes offertes.

Alain Berset a arrosé ses proches collaborateurs lors de son départ

1/8 Alain Berset a été conseiller fédéral de 2012 à 2023. Photo: Keystone

Raphael Rauch

Lorsqu'un conseiller fédéral quitte ses fonctions, ses plus proches collaborateurs sont confrontés à une question presque existentielle: partir ou rester? Certains veulent de toute façon changer de carrière, d'autres ne s'entendent pas avec leur nouveau chef.

S'ils décident de partir, ils partent souvent avec un golden handshake (une poignée de main en or, en français): ces indemnités peuvent ainsi sérieusement inciter à faire ses valises et à partir loin de la Berne fédérale.

Le conseiller fédéral Alain Berset a quitté son poste de conseiller fédéral fin 2023. Il a ensuite été élu secrétaire général du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Au total, ses collaborateurs les plus proches à Berne ont perçu 750'000 francs, comme le montrent les recherches que Blick a effectué sur la bases de documents transmis par la Confédération au nom de la loi sur la transparence. Alors qui a reçu combien?

Alain Berset (au centre) pose avec toute son équipe de crise Covid-19. Certains d'entre eux ont touché de très belles indemnités à son départ de Berne. Photo: keystone-sda.ch