Accidents en baisse
Moins de morts dans l’agriculture, mais des risques persistants

En 2025, le Service de prévention des accidents dans l'agriculture a recensé 22 accidents agricoles mortels, soit trois de moins qu’en 2024. La majorité des victimes étaient des travailleurs du secteur.
Publié: il y a 15 minutes
Le nombre d'accidents mortels dans le secteur de l'argriculture en Suisse a baissé.
En 2025, le Service de prévention des accidents dans l'agriculture (SPAA) a recensé 22 accidents mortels liés à l'agriculture, soit trois de moins qu'en 2024. La majorité concerne des travailleurs du domaine agricole. Le SPAA relève la nécessité d'évaluer les risques pour prévenir les accidents.

Les décès sont le plus souvent dus à des renversements de véhicules, des collisions, à l'utilisation de machines ou ont lieu dans le cadre de travaux forestiers, a indiqué le SPAA dans un communiqué vendredi. Parmi les 22 décès, 17 accidents concernaient des personnes travaillant dans le cadre d'activités agricoles.

Les victimes avaient entre huit et 91 ans. Parmi les personnes accidentées lors de travaux agricoles, sept avaient plus de 65 ans et avaient donc déjà atteint l'âge de la retraite, selon le communiqué. Depuis 2016, en moyenne 28 personnes sont décédées d'accidents agricoles mortels par année.

Mesures de prévention

Le SPAA relève la nécessité d'évaluer les risques et de prévenir les dangers, car «les analyses d'accidents montrent régulièrement que des risques élevés sont pris, consciemment ou inconsciemment». La campagne «Risque réduit» vise à sensibiliser les entreprises à ces dangers «facilement négligés» dans le quotidien des travailleurs.

Un autre axe prioritaire de prévention pour 2026 est de mettre en œuvre certaines mesures selon un principe «STOP», après avoir évalué les risques. Ce principe recommande d'établir dans cet ordre des mesures de substitutions, techniques, organisationnelles et des équipements de protection individuelle.

