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Panne de moteur soudaine
Un ancien avion de l'armée suisse s'écrase dans l'océan

Un ancien avion de chasse suisse Hawker Hunter s'est abîmé dans l'océan Pacifique au large des côtes californiennes mardi soir. Le pilote est parvenu à s'éjecter en toute sécurité, avant d'être secouru par la marine américaine.
Publié: il y a 37 minutes
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Le Hunter a longtemps fait partie intégrante de l'armée de l'air suisse.
Photo: IMAGO/News Images

Un ancien avion de chasse Hawker Hunter de l'armée de l'air suisse s'est abîmé mardi soir dans l'océan Pacifique, au nord-ouest de Morro Bay, en Californie. L'accident a été provoqué par une panne de moteur.

Etant donné que l'aéroport de Paso Robles était trop loin, situé à une centaine de kilomètres de là, le pilote a dû s'éjecter au-dessus de l'océan. Une équipe de sauvetage de la marine américaine a ensuite pu le sauver, avant de l'héliporter vers un hôpital de Fresno pour le soigner.

Un ex-avion exploité par une société américaine

L'appareil était exploité par Airborne Tactical Advantage Co. (ATAC), une société de défense privée américaine. Celle-ci utilise des avions militaires suisses mis hors service pour les entraînements au tir et au combat aérien pour l'armée américaine.

Selon le site swiss-wings.ch, l’appareil a d’abord servi dans les Forces aériennes suisses sous l’immatriculation J-4104. Il est ensuite devenu célèbre à l’international sous le surnom de «Miss Demeanour», en référence à sa livrée originale. En 2006, le Hunter est également revenu en Suisse pour participer au meeting aérien Air Mollis.

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