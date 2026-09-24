Un ancien avion de chasse Hawker Hunter de l'armée de l'air suisse s'est abîmé mardi soir dans l'océan Pacifique, au nord-ouest de Morro Bay, en Californie. L'accident a été provoqué par une panne de moteur.
Etant donné que l'aéroport de Paso Robles était trop loin, situé à une centaine de kilomètres de là, le pilote a dû s'éjecter au-dessus de l'océan. Une équipe de sauvetage de la marine américaine a ensuite pu le sauver, avant de l'héliporter vers un hôpital de Fresno pour le soigner.
Un ex-avion exploité par une société américaine
L'appareil était exploité par Airborne Tactical Advantage Co. (ATAC), une société de défense privée américaine. Celle-ci utilise des avions militaires suisses mis hors service pour les entraînements au tir et au combat aérien pour l'armée américaine.
Selon le site swiss-wings.ch, l’appareil a d’abord servi dans les Forces aériennes suisses sous l’immatriculation J-4104. Il est ensuite devenu célèbre à l’international sous le surnom de «Miss Demeanour», en référence à sa livrée originale. En 2006, le Hunter est également revenu en Suisse pour participer au meeting aérien Air Mollis.