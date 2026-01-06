Un jeune base jumper décède dans l'Oberland bernois

ATS Agence télégraphique suisse
Un base jumper est décédé dimanche lors d'un saut effectué depuis Gimmelwald, sur le territoire de la commune de Lauterbrunnen, dans l'Oberland bernois. La victime est un ressortissant allemand âgé de 28 ans.
Le corps sans vie de cet adepte des sports extrêmes a été localisé en contrebas du site emprunté pour s'élancer dans le vide. Selon les premières constatations, l'homme aurait été en difficulté lors de sa chute et aurait ensuite percuté le sol.
Des hélicoptères d'Air-Glaciers et de la Rega ainsi que des experts du Secours alpin suisse ont été mobilisés, a annoncé mardi la police cantonale bernoise qui mène l'enquête sous la direction du Ministère public de la Confédération.
