Toujours pas de grand gagnant à l'Euromillions.
Photo: GAETAN BALLY
ATS Agence télégraphique suisse
Personne n'a trouvé la combinaison gagnante à l'Euro Millions vendredi soir. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 5, 10, 23, 31 et 37 et les étoiles 3 et 11.
Lors du prochain tirage mardi, 37 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. Cette loterie transnationale est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse et le Liechtenstein.
