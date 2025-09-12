DE
FR

37 millions au prochain tirage
Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Aucun gagnant à l'Euro Millions vendredi. La cagnotte s'élève à 37 millions de francs pour le tirage de mardi prochain, annonce la Loterie Romande.
Publié: il y a 42 minutes
Toujours pas de grand gagnant à l'Euromillions.
Photo: GAETAN BALLY
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Personne n'a trouvé la combinaison gagnante à l'Euro Millions vendredi soir. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 5, 10, 23, 31 et 37 et les étoiles 3 et 11.

37 millions en jeu

Lors du prochain tirage mardi, 37 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. Cette loterie transnationale est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse et le Liechtenstein.

Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
